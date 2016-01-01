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Çukur Yeni Fragman |Çukur 22. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
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PKK'dan kaçanlar örgütün zulmünü anlattı: Ya seni ya kız kardeşini alacağız
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PKK'dan kaçanlar örgütün zulmünü anlattı: Ya seni ya kız kardeşini alacağız
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Afrin'den son dakika haberler gelmeye devam ediyor.
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