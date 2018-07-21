PKK' İran'a saldırdı: 11 ölü

\u0130ran'\u0131n bat\u0131s\u0131ndaki Merivan \u015fehrinde 11 Devrim Muhaf\u0131z\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcyle sonu\u00e7lanan sald\u0131r\u0131y\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n \u0130ran kanad\u0131 PEJAK \u00fcstlendi.,\u015eefii, ter\u00f6ristlerin sabaha kar\u015f\u0131 02.30'da Dori k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131ndaki s\u0131n\u0131r karakoluna sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve karakolun m\u00fchimmat deposunun patlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Sald\u0131r\u0131da 11 Devrim Muhaf\u0131z\u0131'n\u0131n ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini aktaran \u015eefii, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin kar\u015f\u0131 ate\u015finde \u00e7ok say\u0131da ter\u00f6ristin \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yaralanan baz\u0131 ter\u00f6ristlerin de \u00e7evredeki da\u011flara ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u0130ran'\u0131n bat\u0131s\u0131nda Irak s\u0131n\u0131r\u0131ndaki K\u00fcrdistan eyaletine ba\u011fl\u0131 Merivan \u015fehri daha \u00f6nce de \u0130ran askerleri ile ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n \u0130ran kanad\u0131 PEJAK militanlar\u0131 aras\u0131ndaki \u00e7at\u0131\u015fmalara sahne olmu\u015ftu.,Bas\u0131na a\u00e7\u0131klama yapan Merivan Kaymakam\u0131 Muhammed \u015eefii, "Sabaha kar\u015f\u0131 Merivan'a ba\u011fl\u0131 Dori k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131n\u0131n sorumlulu\u011funu ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PEJAK \u00fcstlendi." dedi.\r\n\r\n