PKK'lı terörist ABD askerini vurdu! Pentagon olayın üstünü örttü

\u015eubat ay\u0131nda b\u00f6lgeye gelen yaral\u0131 sivillere ABD askerleri yard\u0131m etti. Yaral\u0131lar\u0131n Arap olmas\u0131ndan dolay\u0131 \u00e7\u0131lg\u0131na d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc iddia edilen PKK'l\u0131, ABD askerini "Neden yard\u0131m ediyorsun" diyerek vurdu.\r\n\r\n,ABD Deniz Piyadelerine ba\u011fl\u0131 bir \u00e7avu\u015fun, \u015fubat ay\u0131nda, Suriye'de yaral\u0131 Arap sivillere yard\u0131m etti\u011fi i\u00e7in silahl\u0131 YPG\/PKK mensubu taraf\u0131ndan vurularak yaraland\u0131\u011f\u0131 ve ABD Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n bu sald\u0131r\u0131n\u0131n \u00fczerini \u00f6rtt\u00fc\u011f\u00fc iddia edildi.\r\n\r\n,Amerikan "Task and Purpose" haber sitesi, olayla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde, sald\u0131r\u0131n\u0131n ABD'ye ait Deyrizor yak\u0131nlar\u0131ndaki bir askeri \u00fcste meydana geldi\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,ABD'nin e\u011fitti\u011fi ve silahland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ter\u00f6ristler, sahiplerinin askerlerine sald\u0131r\u0131yor. ,Haberde, olay\u0131n, \u00fcste g\u00f6revli \u00c7avu\u015f Cameron Halokovich'in, silahl\u0131 YPG\/PKK mensuplar\u0131n\u0131n itirazlar\u0131na ra\u011fmen \u00fcss\u00fcn kap\u0131s\u0131na gelen bir kamyonetin kasas\u0131ndaki yaral\u0131 Arap sivillere yard\u0131m etmesinden kaynakland\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.\r\n\r\n,\u00dcste ABD askerleriyle SDG ismini kullanan YPG\/PKK ter\u00f6ristleri aras\u0131nda zaman zaman gerginlik ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcren kaynaklar, Halkovich'in, kamyonetin kasas\u0131ndaki yaral\u0131lara yard\u0131m etti\u011fi ayn\u0131 g\u00fcn saat 21.00 sular\u0131nda n\u00f6bet kontrol\u00fcne \u00e7\u0131karken kap\u0131da n\u00f6bet tutan YPG\/PKK mensubu taraf\u0131ndan baca\u011f\u0131ndan vuruldu\u011funu anlatt\u0131.\r\n\r\n,Sald\u0131r\u0131 s\u0131ras\u0131nda Halkovich'in yan\u0131nda bulunan yard\u0131mc\u0131s\u0131 Onba\u015f\u0131 Kane Downey'nin de sald\u0131rgan\u0131 M-4 tipi piyade t\u00fcfe\u011fi ile vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Downey'e Pentagon'dan \u00fcst\u00fcn hizmet berat\u0131 verildi\u011fi belirtildi.,\u00c7avu\u015f Cameron Halokovich'in yaral\u0131 sivillere yard\u0131m etti\u011fi g\u00f6ren bir PKK'l\u0131 ter\u00f6rist, ABD askerini vurdu. ,Pentagon ise olay\u0131n \u00fcst\u00fcn\u00fc kapatt\u0131.