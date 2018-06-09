PKK’ya üçlü kıskaç

Kandil ve Sincar\u2019a b\u00fcy\u00fck \u00e7apl\u0131 operasyon sinyali veren Ankara, \u015fimdi de ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019n\u0131n eleman dev\u015firdi\u011fi \u2018Mahmur M\u00fclteci Kamp\u0131\u2019 i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan \u201cSincar\u2019\u0131 da vururuz, Kandil\u2019i de vururuz, hatta Mahmur \u00e7ok \u00f6nemli. BM\u2019nin, Mahmur meselesini halletmesi laz\u0131m \u00e7\u00fcnk\u00fc Mahmur\u2019da ter\u00f6rist yeti\u015ftiriliyor, oras\u0131 bir kulu\u00e7ka yuvas\u0131d\u0131r. \u00c7\u00f6zmezlerse gere\u011fini yapar\u0131z\u201d ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. ,1992 y\u0131l\u0131ndan itibaren T\u00fcrkiye\u2019den Kuzey Irak\u2019a g\u00f6\u00e7 eden insanlar\u0131n 1998 y\u0131l\u0131nda Mahmur\u2019a ge\u00e7mesiyle Irak merkezi h\u00fck\u00fcmeti ve BM g\u00f6zetiminde kurulan kamp, yerel kaynaklara g\u00f6re \u015fimdilerde ter\u00f6r merkezi. , PKK iki y\u0131l \u00f6nce ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e\u2019\u0131n Mahmur kamp\u0131na sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda sivilleri koruma bahanesiyle Mahmur\u2019a gelmi\u015fti. DEA\u015e, Mahmur\u2019dan \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131na ra\u011fmen PKK orada kalarak kamp i\u00e7inde ve \u00e7evresindeki da\u011flarda silahl\u0131 unsurlar\u0131n\u0131 art\u0131rd\u0131.,N\u00fcfusun y\u00fczde 49\u2019unu 18 ya\u015f\u0131n alt\u0131ndaki \u00e7ocuklar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu kampta, yo\u011fun bir PKK bask\u0131s\u0131 oldu\u011fu, gen\u00e7 n\u00fcfusun PKK\u2019n\u0131n etkisinde kald\u0131\u011f\u0131 ve zorla ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyesi yap\u0131ld\u0131klar\u0131 gelen bilgiler aras\u0131nda. ,\u00d6te yandan elde edinilen bilgiye g\u00f6re, PKK\u2019n\u0131n lojistik \u00fcss\u00fcne d\u00f6n\u00fc\u015fen Mahmur kamp\u0131n\u0131n da PKK\u2019dan ar\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in Ankara, Ba\u011fdat\u2019a bask\u0131 yap\u0131yor. ,Irak\u2019ta ge\u00e7ti\u011fimiz ay d\u00fczenlenen se\u00e7imlerde \u00f6nce Haydar \u0130badi h\u00fck\u00fcmeti ile bir dizi diplomatik, istihbar\u00ee ve askeri g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015fti.,\u015eimdi ise Ba\u011fdat y\u00f6netimi ile yap\u0131lacak temaslar i\u00e7in yeni h\u00fck\u00fbmetin kurulmas\u0131 bekleniyor. Ba\u011fdat y\u00f6netimi ile uzla\u015f\u0131 sa\u011flanamamas\u0131 h\u00e2linde ise TSK hem Sincar\u2019a hem Kandil\u2019e hem de Mahmur\u2019a operasyonlar\u0131 tek ba\u015f\u0131na yapacak. (Sel\u00e7uk B\u00f6ke ANKARA)