PKK'yı sevindiren çıkış! Kirli plan dile geldi

\u0130srail ve Amerika ile son d\u00f6nemde ili\u015fkilerini \u00fcst d\u00fczeye \u00e7\u0131karan Suudi Arabistan, Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t\u0131'n\u0131n ba\u015flamas\u0131yla birlikte T\u00fcrkiye aleyhindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na h\u0131z verdi. Suudi medyas\u0131n\u0131n ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrkiye d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131, siyasi isimlere de cesaret verdi.\r\n,Kral Selman'\u0131n dan\u0131\u015fman\u0131 Enver Macit E\u015fki, Orta Do\u011fu'da ba\u011f\u0131ms\u0131z K\u00fcrt devletinin kurulmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,\u0130SRA\u0130L-AMER\u0130KA-SUUD\u0130 ARAB\u0130STAN: Suudi Arabistan'dan \u00f6nce \u0130srail'den de benzer y\u00f6nde a\u00e7\u0131klamalar gelmi\u015fti. Amerika da y\u0131llard\u0131r devlet kurma hayaliyle ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG'lilere silah ve m\u00fchimmat g\u00f6ndermi\u015fti. T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri, b\u00f6lgede sahnelenen oyunu Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t\u0131 ile bozmu\u015ftu.\r\n,YEN\u0130 DEVLET KURULSUN: Kral Selman'\u0131n dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapan eski Tu\u011fgeneral Enver Macit E\u015fki, proje ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'y\u0131 sevindiren bir a\u00e7\u0131klamaya imza att\u0131.\r\n,B\u00f6lgede Amerika gibi bir m\u00fcttefikten vazge\u00e7ilemeyece\u011fini savunan E\u015fki, "K\u00fcrtlerin birlik olmas\u0131 gerekiyor. Bu \u00e7er\u00e7evede b\u00fcy\u00fck K\u00fcrdistan devletinin kurulmas\u0131 en b\u00fcy\u00fck stratejik hamle olur. Bunu kesinlikle yapmal\u0131d\u0131rlar." ifadelerini kulland\u0131.\r\n