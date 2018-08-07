PKK'yı tutuşturan rakam! Kaldı '560'

Liste daral\u0131yor!,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn en az\u0131l\u0131 eleba\u015flar\u0131n\u0131n etkisiz hale getirilmesi i\u00e7in \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca para \u00f6d\u00fcll\u00fc, k\u0131rm\u0131z\u0131 (4 milyon), mavi (1.5 milyon), ye\u015fil (1 milyon), turuncu (600 bin) ve gri (300 bin) olmak \u00fczere 5 ayr\u0131 renk kategorisinde 794 ki\u015filik en \u00e7ok aranan ter\u00f6ristler listesi haz\u0131rland\u0131. Y\u00f6netmeli\u011fin y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi\u011fi 31 A\u011fustos 2015'ten bug\u00fcne kadar 5 kategoride 234 ter\u00f6rist ileri teknolojik milli harp ara\u00e7lar\u0131 ve silahlar\u0131n kullan\u0131lmas\u0131yla etkisiz hale getirildi. Bu ter\u00f6ristlerin \u00f6nemli k\u0131sm\u0131 PKK'n\u0131n y\u00f6netim kademesinde s\u00f6zde askeri konsey \u00fcyesi ve saha sorumlular\u0131nda bulunuyordu. Y\u00f6netici pozisyonundaki ter\u00f6ristlerin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi, \u00f6rg\u00fct\u00fcn alt kadrolar\u0131nda da \u00e7\u00f6z\u00fclmeyi beraberinde getirdi. \u00c7ok say\u0131da ter\u00f6rist verilen a\u011f\u0131r kay\u0131plar sonucu moral ve motivasyon bozuklu\u011fundan kaynakl\u0131 ka\u00e7arak g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim oldu. \u00d6ld\u00fcr\u00fclen ter\u00f6ristlerin kimliklerini a\u00e7\u0131klamaya say\u0131 fazlal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle yeti\u015femeyen ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc b\u00fcy\u00fck hezimet ya\u015fad\u0131.,Son 3 y\u0131lda g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin \u0130HA'larla tespit edip, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirdi\u011fi 8 \u00fcst d\u00fczey ter\u00f6rist \u015funlar;\r\n\r\n,.,Be\u015f ayr\u0131 renk kategorisinde haz\u0131rlanan listedeki hainlerden 234\u2019\u00fc etkisiz hale getirildi. PKK\u2019ya vurulan darbenin bilan\u00e7osu: \r\n,Yusuf \u015eek (Ya\u015far I\u011fd\u0131r): A\u011fr\u0131 Tend\u00fcrek Da\u011f\u0131'ndaki hava harekat\u0131nda 6 ter\u00f6ristle \u00f6ld\u00fcr\u00fclen \u015eek, s\u00f6zde Serhat saha sorumlusuydu.\r\n Sefer A\u00e7ar (Welat Herinki): Bitlis Hizan'da 10 ter\u00f6ristle birlikte \u00f6ld\u00fcr\u00fclen A\u00e7ar s\u00f6zde Garzan eyalet sorumlusuydu.\r\n ,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca 3 y\u0131l \u00f6nce az\u0131l\u0131 ter\u00f6ristlerin etkisiz hale getirilmesi i\u00e7in 5 ayr\u0131 renk kategorisinde haz\u0131rlanan 'aranan ter\u00f6ristler listesi'ndeki 234 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. ,PKK'y\u0131 tutu\u015fturan rakam! Kald\u0131 '560'\r\n,1.5 milyon \u00f6d\u00fcll\u00fc mavi listeden 16,,4 milyon lira \u00f6d\u00fcll\u00fc k\u0131rm\u0131z\u0131 listeden 8,,300 bin \u00f6d\u00fcll\u00fc gri listeden 169 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi.\r\n,600 bin \u00f6d\u00fcll\u00fc turuncu listeden 17,, Bir milyon \u00f6d\u00fcll\u00fc ye\u015fil listeden 24.,PKK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc b\u00fcy\u00fck hezimet ya\u015farken, etkisiz hale getirilen ter\u00f6ristler aras\u0131nda \u015fehit Eren B\u00fclb\u00fcl'\u00fcn katili olan ter\u00f6rist Mehmet Yak\u0131\u015f\u0131r ve 25 y\u0131ld\u0131r \u00f6rg\u00fctte olan Delal Amed kod adl\u0131 kad\u0131n ter\u00f6rist H\u00fclya Ero\u011flu da var.\r\n,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 aranan ter\u00f6ristler sayfas\u0131ndaki foto\u011fraflarda bir\u00e7ok ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Buna g\u00f6re, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn s\u00f6zde askeri konsey ve saha sorumlular\u0131n\u0131 i\u00e7eren k\u0131rm\u0131z\u0131 listeden 8 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. Mavi listeden 16 y\u00f6netici d\u00fczeyinde ter\u00f6rist \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. Ye\u015fil listeden 24, turuncu listeden 17, gri listeden ise 169 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi.\r\n\r\n,Seyithan Sinet: Hatay-Osmaniye k\u0131rsal\u0131nda 7 ki\u015filik koruma grubuyla \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Sinet, s\u00f6zde Amanoslar saha sorumlusu olup, Afrin'den Hatay'a s\u0131zma yapan ter\u00f6ristlere \u00f6nc\u00fcl\u00fck ediyordu.\r\n\r\n, Birdal Burhanl\u0131 (Agiri): PKK'n\u0131n Kandil'e a\u00e7\u0131lan kap\u0131s\u0131 Hakurk kamp\u0131 genel sorumlusuydu. Burhanl\u0131 7 ter\u00f6ristle birlikte \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,H\u00fclya Ero\u011flu (Delal Amed): \u015e\u0131rnak Bestler Dereler'de \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Ero\u011flu, PKK y\u00fcr\u00fctme konseyi \u00fcyesi olup Kandil'de Selahattin Demirta\u015f ve S\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder ile g\u00f6r\u00fc\u015fen ki\u015fiydi.\r\n\r\n,Medeni Say\u0131lgan (Panzer Kemal): Tunceli P\u00fcl\u00fcm\u00fcr'de 8 ki\u015filik grubuyla \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Say\u0131lgan s\u00f6zde Dersim saha sorumlusuydu.\r\n\r\n,Mehmet Yak\u0131\u015f\u0131r: (Cudi Zaza): G\u00fcm\u00fc\u015fhane K\u00fcrt\u00fcn'de \u00f6ld\u00fcr\u00fclen ve Eren B\u00fclb\u00fcl'\u00fcn katili olan Yak\u0131\u015f\u0131r s\u00f6zde Karadeniz eyalet sorumlusuydu\r\nYunus Durmaz: Gaziantep'te h\u00fccre evine bask\u0131nla sonucu \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Durmaz DEA\u015e'\u0131n T\u00fcrkiye emiriydi. Mavi listeden \u00f6ld\u00fcr\u00fclen ve tamam\u0131 PKK'n\u0131n s\u00f6zde askeri konsey \u00fcyesi olan ter\u00f6ristlerden baz\u0131lar\u0131 ise \u015funlar;\r\n Ekrem G\u00fcney: S\u00f6zde orta saha soru