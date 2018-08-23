Plaja hücum! Kilometrelerce yürüdüler

9 g\u00fcnl\u00fck Kurban Bayram\u0131 tatilinde nedeniyle tatilcilerin ak\u0131n\u0131na u\u011frayan Fethiye ve \u00d6l\u00fcdeniz\u2019deki oteller y\u00fczde 100 dolulu\u011fa ula\u015ft\u0131. ,Otellerde yer bulamayan tatilciler \u00e7ad\u0131rlarda kald\u0131. Trafi\u011fin zaman zaman kilitlendi\u011fi \u00d6l\u00fcdeniz Mahallesinde vatanda\u015flar plaja ula\u015fmak i\u00e7in 4-5 kilometre y\u00fcr\u00fcyerek plaja ak\u0131n etti.\r\n,Turizmciler bu yo\u011funluktan \u00e7ok memnun olduklar\u0131n\u0131 belirttiler. Fethiye Otelciler Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Uysal ''Fethiye bir haftad\u0131r \u00e7ok yo\u011fun. Y\u00fczde y\u00fcz dolulu\u011funa ula\u015ft\u0131k'' dedi. \r\n\r\n,E\u015fsiz do\u011fas\u0131, \u00e7e\u015fitli sportif aktiviteleri, zengin tarihi ve k\u00fclt\u00fcr\u00fcyle, cazibe noktas\u0131na gelen Fethiye\u2019de Kurban Bayram\u0131 yo\u011funlu\u011fu ya\u015fan\u0131yor. ,Zaman zaman trafi\u011fin kilitlendi\u011fi Fethiye ve \u00d6l\u00fcdeniz\u2019de oteller y\u00fczde 100 dolulu\u011fa ula\u015ft\u0131. Kapasitesinin \u00fcst\u00fcnde tatilci ak\u0131n\u0131na u\u011frayan Fethiye\u2019deki turizmciler ise bu durumdan olduk\u00e7a memnun. Fethiye Otelciler Birli\u011fi (FETOB) Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Uysal, 9 g\u00fcnl\u00fck Kurban Bayram\u0131 nedeniyle \u00e7ok yo\u011fun bir hafta ge\u00e7irdiklerini ifade etti.\r\n\r\nFETOB Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Uysal, \u201cFethiye do\u011fas\u0131yla, k\u00fclt\u00fcr\u00fcyle, tarihiyle, yama\u00e7 para\u015f\u00fct\u00fcyle ve bir\u00e7ok aktiviteyle yerli misafirlerimizin tatil tercihleri aras\u0131nda yer ald\u0131. Bu bayramda \u00e7ok ciddi yo\u011funlu\u011fumuz var. Bayramda oteller y\u00fczde 100 doluluk oran\u0131na ula\u015ft\u0131. Fethiye ve \u00d6l\u00fcdeniz olarak \u00e7ok yo\u011fun bir hafta ya\u015f\u0131yoruz. Trafik t\u0131kanma noktas\u0131na geldi. Otellerde ve pansiyonlarda yer bulamayan tatilciler \u00e7ad\u0131r kurdular. Fethiye\u2019ye tatile gelen misafirlerimizin bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te kazas\u0131z bir \u015fekilde evlerine d\u00f6nmelerini arzu ediyoruz. Kendilerinden trafik kurallar\u0131na uymalar\u0131n\u0131 rica ediyoruz. \u0130n\u015fallah burada ge\u00e7irdikleri g\u00fczel zamanlarla huzurlu bir y\u0131l ge\u00e7irirler\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Yaz sezonunda ya\u015fanan yo\u011funlu\u011fun \u00d6l\u00fcdeniz yolunun kald\u0131ramad\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken Uysal, \u201cOvac\u0131k ve \u00d6l\u00fcdeniz aras\u0131nda yakla\u015f\u0131k 5 kilometre yolumuz var. Tatilcilerimiz ve yerli halk \u00d6l\u00fcdeniz plaj\u0131n\u0131 g\u00f6rmek istiyorlar ve burada denizin keyfini \u00e7\u0131karmak istiyorlar. Maalesef bu yo\u011funlu\u011fu yollar\u0131m\u0131z kald\u0131rm\u0131yor. Ama bundan \u015fikayet\u00e7i de\u011filiz. \u00d6l\u00fcdeniz do\u011fas\u0131yla g\u00f6r\u00fclmeye de\u011fer\u201d dedi.