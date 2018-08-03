Polis ateş açmak zorunda kaldı! Korku dolu dakikalar

Gerilim dolu anlar!,Polis ate\u015f etmek zorunda kald\u0131..., Psikolojik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 olan ve isminin Mehmet Teyfik K. (51) oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen bir \u015fah\u0131s 112 ve 155 ihbar hatlar\u0131n\u0131 arayarak santraldeki g\u00f6revlilere k\u00fcf\u00fcr ve hakaret etti.,Olay, Ad\u0131yaman merkez Musalla Mahallesi TOK\u0130 Konutlar\u0131 \u00f6n\u00fcnde bulunan Hac\u0131 Abuzer Baba T\u00fcrbesi \u00f6n\u00fcnde meydana geldi. ,Ard\u0131ndan \u015fahs\u0131n \u00e7evreye rahats\u0131zl\u0131k vermesinden dolay\u0131 olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekibe \u00f6nce b\u0131\u00e7ak \u00e7eken \u015fah\u0131s daha sonra kald\u0131\u011f\u0131 baraka i\u00e7erisinden 1 tabanca, 2 pompal\u0131 t\u00fcfekle \u00e7\u0131karak ate\u015f etmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Polislere ate\u015f eden \u015fahs\u0131n silah\u0131ndan \u00e7\u0131kan sa\u00e7malar polislere ait motosiklete isabet etti. Polislerin `teslim ol` \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na ra\u011fmen elindeki silahlar ile ate\u015f etmeye devam eden \u015fah\u0131s son olarak pompal\u0131 t\u00fcfekleri b\u0131rakarak, belinde silah ile polislere do\u011fru y\u00fcr\u00fcd\u00fc.\r\n,Polislerin `dur` ihtar\u0131na uymayan \u015fahs\u0131 polisler sa\u011f aya\u011f\u0131ndan vurarak etkisiz hale getirdi. Polislere k\u00fcfretmeye ve hakaret etmeye devam eden \u015fah\u0131s gazetecilere de k\u00fcfretti.\r\n,Olay yerine gelen 112 sa\u011fl\u0131k ekipleri yaral\u0131 \u015fahs\u0131 ambulansa bindirerek, Ad\u0131yaman E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131rd\u0131. \u015eahs\u0131n genel sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n,Mehmet Teyfik K. isimli \u015fahs\u0131n 20 y\u0131ll\u0131k imam oldu\u011fu ve 8 y\u0131l \u00f6nce psikolojik sorunlar\u0131ndan dolay\u0131 malulen emekli edildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \u015eahs\u0131n \u00fczerinde ve kald\u0131\u011f\u0131 yerde \u00e7e\u015fitli ila\u00e7lar bulundu. G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131 \u015fahs\u0131n etrafa rastgele ate\u015f etti\u011fini ve polisin olaya m\u00fcdahale etti\u011fini s\u00f6yledi. Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. \u0130HA\r\n