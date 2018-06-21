Polis bu kızı arıyor...

Bursa\u2019n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde kaybolan 18 ya\u015f\u0131ndaki Selen Sar\u0131\u2019dan 9 g\u00fcnd\u00fcr haber al\u0131nam\u0131yor. Her yerde aranan Selen i\u00e7in emniyet ekipleri seferber oldu.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u0130neg\u00f6l il\u00e7esi Yenicek\u00f6y Mahallesi'nde ya\u015fayan Selen Sar\u0131 (18) ge\u00e7en hafta \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc saat 11:00 gibi evinden ayr\u0131ld\u0131ktan sonra bir daha kendisinden haber al\u0131namad\u0131. Ailesi t\u00fcm aramalar\u0131na ra\u011fmen Selen'e ula\u015famay\u0131nca durumu emniyete bildirdi.\r\n,1 ay sonra d\u00fc\u011f\u00fcnlerinin oldu\u011funu belirten baba Tar\u0131k Sar\u0131, k\u0131z\u0131n\u0131n korkmas\u0131na gerek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, iyi oldu\u011funu bilmek istediklerini s\u00f6yledi. En son evinin \u00f6n\u00fcnden lacivert bir arabayla uzakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtilen gen\u00e7 k\u0131z\u0131n ailesi, g\u00f6renlerin insanl\u0131k nam\u0131na polisi aramalar\u0131n\u0131 istedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Emniyet g\u00fc\u00e7lerinin gen\u00e7 k\u0131z\u0131 aramaya devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,Polis bu k\u0131z\u0131 ar\u0131yor...,T\u00fcm ekipler seferber oldu...