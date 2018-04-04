Polis harekete geçti! Gözaltılar var

\u0130stanbul'da nitelikli doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k iddias\u0131na y\u00f6nelik operasyonda, 5 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131, Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, savc\u0131l\u0131\u011fa ba\u015fvuran Pana Yap\u0131 Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Raci \u015ea\u015fmaz, Kad\u0131k\u00f6y Fikirtepe\u2019deki kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm projesinde eski orta\u011f\u0131 olan ki\u015filer hakk\u0131nda "nitelikli doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k" yapt\u0131klar\u0131 iddias\u0131yla \u015fikayette bulundu.,Polis harekete ge\u00e7ti...,Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131n talimat\u0131yla harekete ge\u00e7en Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, Fikirtepe\u2019deki kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm projesinde Raci \u015ea\u015fmaz ile ortak kurduklar\u0131 Selimo\u011flu \u0130n\u015faat ad\u0131na faaliyet y\u00fcr\u00fcten ki\u015filerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,Polis ekipleri, Selimo\u011flu \u0130n\u015faat'\u0131n y\u00f6neticilerinin de aralar\u0131na bulundu\u011fu 5 ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131ndaki 5 ki\u015finin emniyetteki i\u015flemleri s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,\u00d6te yandan son geli\u015fmelerle ilgili olarak Raci \u015ea\u015fmaz'dan bir a\u00e7\u0131klama geldi. A\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n \r\n,"Selimo\u011flu \u015firketinde yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131m denetlemeler sonucu, eski \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m Yasin O\u011fuz Ufuk, K\u00fcr\u015fat Co\u015fkun Ufuk, Numan T\u00fcfek\u00e7i\u2018nin da aralar\u0131nda oldu\u011fu doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k \u015febekesi hakk\u0131nda, savc\u0131l\u0131\u011fa su\u00e7 duyurusunda bulunmu\u015ftuk. \u015eik\u00e2yetimiz sonras\u0131, emniyet yetkilileriyle ortak y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fma sonu\u00e7 verdi. Hakk\u0131m\u0131zda yap\u0131lan alg\u0131 operasyonu kar\u015f\u0131l\u0131k bulmam\u0131\u015f, benimle birlikte y\u00fczlerce insan\u0131n ma\u011fduriyetine neden olan \u00e7ete \u00e7\u00f6kertilmi\u015f ve ger\u00e7ekler g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Su\u00e7lular, bundan sonra y\u00fcce T\u00fcrk adaletine hesap verecektir. Bu s\u00fcre\u00e7te benim ifademe de\u011fer veren ve ger\u00e7ek su\u00e7lular\u0131n yakalanmas\u0131nda \u00f6zveriyle \u00e7al\u0131\u015fan t\u00fcm emniyet g\u00fc\u00e7lerine te\u015fekk\u00fcrlerimi sunar\u0131m. Adliyeye sevk edilen ki\u015filer nedeniyle, ma\u011fdur olan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n da s\u00f6z konusu ma\u011fduriyetlerinin giderilmesi i\u00e7in elimizden geleni yapaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131n bilinmesini istiyorum."