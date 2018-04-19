Polis kılık değiştirdi, 10'u da yakalandı

Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Ahlak B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, \u015fehir merkezindeki \u0130n\u00f6n\u00fc Park\u0131 ve Celal Bayar K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Kav\u015fa\u011f\u0131 gibi yerlerde fuhu\u015f yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ihbar\u0131 \u00fczerine park ve k\u00f6pr\u00fc altlar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,,\u00c7ayc\u0131, simit\u00e7i ve ayakkab\u0131 boyac\u0131s\u0131 k\u0131l\u0131\u011f\u0131na giren polis, yap\u0131lan takip sonucunda parka gelen ve daha \u00f6nceden fuhu\u015f yapmaktan su\u00e7 kayd\u0131 bulunan 8 kad\u0131n\u0131n fuhu\u015f ama\u00e7l\u0131 erkeklerle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc tespit etti. ,Polis bu tespitlerin \u00fczerine park ve k\u00f6pr\u00fc altlar\u0131na operasyon yapt\u0131. \u0130n\u00f6n\u00fc Park\u0131'nda daha \u00f6nceden tespit edilen 7 kad\u0131n fuhu\u015f ama\u00e7l\u0131 parkta bulunup \u00e7evreyi rahats\u0131z ettikleri gerek\u00e7esiyle emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Burada bir ki\u015fi de fuh\u015fa arac\u0131l\u0131k etti\u011fi iddias\u0131yla yakaland\u0131. Kad\u0131nlar polis arac\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken kendisini g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen bas\u0131n mensuplar\u0131na "\u00e7ekmeyin" diye ba\u011f\u0131r\u0131p a\u011flayarak tepki g\u00f6sterdi. ,Polisin operasyon yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar "Namusumuzu \u00e7\u00f6pte bulmad\u0131k. Bunlar\u0131n y\u00fcz\u00fcne parka gelip oturam\u0131yorduk. \u0130yi ki polis operasyon yapt\u0131" dedi. ,Ayr\u0131ca d\u00fcn \u015fafak vakti yap\u0131lan operasyonda 8 zanl\u0131n\u0131n kimsesiz ve muhta\u00e7 kad\u0131nlara tehditle g\u00fcnd\u00fcz \u0130n\u00f6n\u00fc Park\u0131'nda gece ise otoyolda kad\u0131nlara fuhu\u015f yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Parktan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan kad\u0131nlara \u00e7evreye rahats\u0131zl\u0131k vermekten, erke\u011fe ise ahlaka ayk\u0131r\u0131 davran\u0131\u015ftan i\u015flem yap\u0131ld\u0131. \u0130n\u00f6n\u00fc Park\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan ki\u015fiye ise fuh\u015fa arac\u0131l\u0131k etmekten i\u015flem yap\u0131ld\u0131.