Polis meydan savaşına dönecek kavgayı tek sözüyle durdurdu

Polis tek s\u00f6z\u00fcyle meydan sava\u015f\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015fecek kavgay\u0131 bitirdi.,O enteresan anlarsa kameralara yans\u0131d\u0131!,Kahramanmara\u015f'ta Seyir halindeki TIR'\u0131n s\u00fcrekli sol \u015feritte gitmesine sinirlenen hafif ticari arac\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc C.\u00c7. ve ara\u00e7 i\u00e7erisinde bulunan 5 kad\u0131n ellerinde sopalarla TIR'\u0131 durdurarak s\u00fcr\u00fcc\u00fcye sald\u0131rmak istedi.\r\n\r\n,.,Pazarc\u0131k il\u00e7esinde bir polis memuru, sopalarla kavga edenleri herhangi bir g\u00fc\u00e7 kullanmadan sadece kameraya \u00e7ekmekle tehdit ederek ay\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,\u0130HA'n\u0131n haberine g\u00f6re, D-360 Karayolu, Kartalkaya Bulvar\u0131'nde seyir halindeki TIR'\u0131n s\u00fcrekli sol \u015feritte gitmesine sinirlenen hafif ticari arac\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc C.\u00c7. ve ara\u00e7 i\u00e7erisinde bulunan 5 kad\u0131n ellerinde sopalarla TIR'\u0131 durdurarak s\u00fcr\u00fcc\u00fcye sald\u0131rmak istedi.\r\n\r\n,Bu s\u0131rada olay yerinden ge\u00e7mekte olan bir polis memuru, kavga edenleri cep telefonu kameras\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyerek, "Herkes arabas\u0131na ge\u00e7sin yoksa kavga edenlerin hepsini \u00e7ekerim" dedi. Polis memurunun \u0131srarl\u0131 uyar\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kalabal\u0131k grup kavga etmeyi b\u0131rakarak ara\u00e7lar\u0131na binerek uzakla\u015ft\u0131lar.\r\n\r\n,Bu s\u0131rada olay yerinden ge\u00e7mekte olan bir polis memuru, kavga edenleri cep telefonu kameras\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyerek, "Herkes arabas\u0131na ge\u00e7sin yoksa kavga edenlerin hepsini \u00e7ekerim" dedi. ve kavgay\u0131 bitirdi.\r\n\r\n