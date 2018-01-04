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Ramazan
Polise 'eşim pavyonda' dedi, sandıktan çıktı
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Ankara genelinde 298 polisin katılımıyla, haklarında yakalanma kararı çıkarılan 311 kişinin adreslerine şafak vaktinde eş zamanlı ‘Yeni yıl Operasyonu’ gerçekleştirilirken, zanlılardan biri sandıkta saklanırken yakalandı.
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