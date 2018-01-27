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Kasımpaşa Tüneli açılış töreni gerçekleşti
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DÜNYA
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POLİTİKA
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Erdoğan’dan Ekrem Öztürk’e tebrik telgrafı
YAŞAM
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450 bin TL değerinde Bitcoin server’i çaldılar
DÜNYA
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ABD'den Türkiye açıklaması
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Berlin'deki PKK yandaşları neye uğradıklarını şaşırdı!
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SPOR
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Alanyaspor Bursaspor Maçı CANLI (Alanya Bursa Maçı şifresiz mi?)
YAŞAM
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Dükkanları kurşunlanan esnaf isyan etti!
GÜNDEM
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TSK ve ÖSO, Afrin'de Ali Bekki köyünü ele geçirdi
EKONOMİ
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Emekli maaşları artacak
GÜNDEM
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6 milyon lira değerinde 'kobra zehiri' ile yakalandılar
YAŞAM
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Beyoğlu’nda korkutan yangın!
EKONOMİ
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Kasımpaşa Tüneli açılıyor
YAŞAM
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Yatak odasını fotoğraf stüdyosuna çevirdi!
YAŞAM
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Takla atan araçta 8 kişi yaralandı
POLİTİKA
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ABD teyit etti: PYD'ye silah verilmeyecek
GÜNDEM
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Mehmetçik zorlu hava şartları rağmen ara vermiyor
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Polisi görünce ilk sözü 'abi üstümü giyineyim' oldu
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Polis uzun zamandır peşindeydi, şafak vakti evine operasyon düzenledi. Bu manzara herkesi şaşkına çevirdi...
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