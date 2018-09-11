Polisi ısıran oyuncu şokta! Hayatı karardı

Olay, ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda 03.30 s\u0131ralar\u0131nda Ortak\u00f6y'de meydana geldi. ,23 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu Feyza Civelek, arkada\u015f\u0131 Ecem A. ile arac\u0131yla seyir halindeyken g\u00f6revli polisler taraf\u0131ndan alkol kontrol\u00fc i\u00e7in durdurulmak istendi.\r\n\r\n,Feyza Civelek ile arac\u0131n\u0131 durdurmak isteyen polis aras\u0131nda tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131. ,O s\u0131rada polisin elini \u0131s\u0131ran oyuncu ve yan\u0131ndaki arkada\u015f\u0131 Ecem A. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen oyuncu ve arkada\u015f\u0131, m\u00fcracaat savc\u0131s\u0131na ifadesinin ard\u0131ndan N\u00f6bet\u00e7i Sulh Ceza Hakimli\u011fi'ne sevk edildi. ,Savc\u0131l\u0131k taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde tamamland\u0131. Savc\u0131l\u0131k, Civelek'in \u015f\u00fcpheli oldu\u011fu bir iddianame haz\u0131rlad\u0131. Haz\u0131rlanan iddianamede, Civelek'in polis memurlar\u0131na tekme ve yumruk atarak sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131, bir polisin sol elini \u0131s\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ve duda\u011f\u0131ndan \u00e7ekerek yaralad\u0131\u011f\u0131, hakaret etti\u011fi ve g\u00f6revli polisin telefonunu elinden alarak yere atmak suretiyle k\u0131rd\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. Civelek hakk\u0131nda 10 y\u0131la kadar hapis cezas\u0131 istendi. Dava, ilerleyen g\u00fcnlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde g\u00f6r\u00fclecek.\r\n\r\n,\u0130fade veren Feyza Civelek, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Sabah saat 03.30 s\u0131ralar\u0131nda arkada\u015f\u0131m Ecem A. ile birlikte Ortak\u00f6y'den eve ge\u00e7ti\u011fimiz esnada polis bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru, arkada\u015f\u0131m\u0131n sa\u00e7\u0131ndan tutarak ara\u00e7tan indirdi. Yan\u0131ma iki polis gelerek beni zorla ara\u00e7tan indirdi. Sinirlendim ve ara\u00e7tan indim. O s\u0131rada polis memuru beni yere yat\u0131rd\u0131, bana yumruk att\u0131. ben de tepki verdim. Arkada\u015f\u0131m panik i\u00e7inde arac\u0131yla oradan ayr\u0131ld\u0131. Ben de bana vuran polis memurunun elini \u0131s\u0131rd\u0131m. Polis memurlar\u0131ndan davac\u0131 ve \u015fikayet\u00e7iyim."\r\n\r\nKaynak Sabah,Arac\u0131n\u0131 durdurmak isteyen polisin elini \u0131s\u0131r\u0131nca g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u00fcnl\u00fc oyuncu Feyza Civelek hakk\u0131nda dava a\u00e7\u0131ld\u0131.