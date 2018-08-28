Polisle tartışan HDP'li vekil yol kapattı

\u00d6nce polisle tart\u0131\u015ft\u0131lar sonra yol kapatt\u0131lar!,Sorunun sadece yang\u0131n sorunu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Bilgin,"Bu \u00fclkedeki g\u00fcvenlik anlay\u0131\u015f\u0131, insans\u0131zla\u015ft\u0131rma anlay\u0131\u015f\u0131, hukukun keyfi bi\u00e7imde ask\u0131ya al\u0131nmas\u0131 anlay\u0131\u015f\u0131d\u0131r. Bug\u00fcn bizim o b\u00f6lgeye gidi\u015fimizi engelleyenler, yar\u0131n Ankara\u2019da sesimizi duyurmak i\u00e7in bulu\u015faca\u011f\u0131m\u0131z platformlardan rahats\u0131z olacaklar. Ertesi g\u00fcn \u0130stanbul\u2019da. B\u00fct\u00fcn d\u00fcnyaya burada ne olup bitti\u011fini, milletvekillerine nas\u0131l davran\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, siyaset\u00e7ilerin seyahat \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn nas\u0131l keyfi olarak engelledi\u011fini bize bu yap\u0131l\u0131yorsa halka ne yap\u0131l\u0131yor olabilece\u011fini herkese anlataca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,HDP'li vekilden \u00e7irkin tehdit!, Bir s\u00fcre oturma eylemi ger\u00e7ekle\u015ftiren vekiller yolu kullanmalar\u0131na izin verilmeyince bu kez de Pertek \u0130l\u00e7e yolunu kullanarak b\u00f6lgeye gitmek istedi. Burada da jandarma engeline tak\u0131lan vekiller merkeze d\u00f6nmek zorunda kald\u0131. \r\n\r\nSeyit R\u0131za Meydan\u0131\u2019nda konu\u015fan HDP Grup Ba\u015fkan Vekili Ayhan Bilgen ise tehdit i\u00e7erikli a\u00e7\u0131klamada bulundu. ,Tunceli\u2019ye gelen aralar\u0131nda HDP Grup Ba\u015fkan Vekili Ayhan Bilgen ile 9 milletvekilinin bulundu\u011fu grup, ormanl\u0131k alandaki \u00f6rt\u00fc alt\u0131 yang\u0131n\u0131 bahanesiyle Ovac\u0131k'a gitmek istedi. ,Daha sonra milletvekilleri Hozat il\u00e7e yolundan b\u00f6lgeye gitmek istedi. Yine devreye giren g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri, Aktuluk Mahallesi\u2019nde geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi alarak ge\u00e7i\u015fe izin vermedi. Ard\u0131ndan HDP Tunceli Milletvekili Alican \u00d6nl\u00fc polisle tart\u0131\u015ft\u0131 ve arac\u0131n\u0131 Tunceli-Elaz\u0131\u011f karayoluna park ederek yolu trafi\u011fe kapatt\u0131. ,B\u00f6lgede operasyonlar\u0131n devam etmesi ve g\u00fcvenlik gerek\u00e7esi nedeniyle g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri milletvekillerinin oldu\u011fu grubun ge\u00e7i\u015fine izin vermedi. HDP\u2019li vekiller ile g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri aras\u0131nda zaman zaman tart\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131