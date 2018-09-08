Polislere ‘kolay gelsin’ dedim

Ebru Karatosun ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili yeni detaylar çıkıyor. Büyükelçiliğe 6 el ateş eden Ahmet Çelikten’in ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Emlak ve otomobil alım-satımıyla uğraşan Çelikten, FETÖ ile bağlantısının olmadığını iddia etti. Saldırıyı birlikte gerçekleştirdiği Osman Gündaş’la çocukluk arkadaşı olduğunu kaydeden Çelikten, yine FETÖ ile bağlantısı deşifre edilen soruşturma şüphelisi tutuklu Ersin Bayram’la iş yerinin altlı üstlü olması nedeniyle komşuluk ilişkisinin olduğunu söyledi.