Polisten son zamanların en büyük operasyonu

\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc G\u00f6\u00e7men Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve \u0130nsan Ticareti \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, 6 ay \u00f6nce aralar\u0131m da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc FET\u00d6 mensuplar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu bir \u00e7ok ter\u00f6rist ve ka\u00e7a\u011f\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi\u011fi \u00f6nemli bir \u00e7eteyi belirledi. ,\u00c7ete \u00fcyeleri teknik ve fiziki takiple izlemeye al\u0131nd\u0131. \u00c7eteyi takip eden polis, yap\u0131n\u0131n tahmin edilenden daha b\u00fcy\u00fck oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc. Ara\u015ft\u0131rmalarda \u015febeke eleba\u015f\u0131n\u0131n A.D. oldu\u011fu, T\u00fcrkiye ve Avrupa'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck g\u00f6\u00e7men ka\u00e7ak\u00e7\u0131s\u0131 oldu\u011fu belirlendi. ,Bask\u0131nlarda, yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kar\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015fan 4'\u00fc FET\u00d6 \u00fcyesi, 1'i PKK'l\u0131 137 ki\u015fi yakaland\u0131. Daha \u00f6nce yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kar\u0131lan 1 DHKP-C \u00fcyesi ise \u00fclkemize geri getirildi.,Polisin teknik takibi s\u0131ras\u0131nda ilgin\u00e7 bir bilgiye de ula\u015f\u0131ld\u0131. G\u00f6\u00e7men Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 baronu A.D.'nin alt birimini olu\u015fturan y\u00f6neticilerden "Ay\u0131 Mahmut" lakapl\u0131 Mahmut Y.'nin cezaevinden talimat verdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Mahmut B.'nin \u00e7eteyi cezaevinden telefonla y\u00f6netti\u011fi polis taraf\u0131ndan tespit edildi.\r\n\r\n,Polisin incelemesinde ilgin\u00e7 bir detay da ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u015eebekenin g\u00f6\u00e7menlere sahte pasaport teslim etmek i\u00e7in 87 ya\u015f\u0131ndaki \u0130.B.'yi kulland\u0131\u011f\u0131 belirlendi. Ekipler \u0130.B.'yi takip ederken, \u015f\u00fcphelinin her g\u00fcn spor yapmas\u0131, \u015finav, mekik \u00e7ekmesi polisleri bile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,Ka\u00e7ak\u00e7\u0131larla M\u00fccadele eden ekipler, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan operasyon karar\u0131 ald\u0131. \u0130stanbul ve Diyarbak\u0131r'da 67 adrese e\u015f zamanl\u0131 operasyon d\u00fczenlendi. Aralar\u0131nda g\u00f6\u00e7men baronlar\u0131 A.D.,S.B, Z.\u00d6. ve S.E.'nin ve 87 ya\u015f\u0131ndaki \u0130.B.'nin de bulundu\u011fu 61 \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,Operasyonda, 422 pasaport, 146 kimlik, 26 ehliyet, 1 sahte polis kimli\u011fi, 435 bin 500 lira tutar\u0131nda \u00e7ek, 424 bin lira para, 245 Bin Eoru, 219 bin Dolar, pasaport yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan m\u00fch\u00fcr, hologram ve farkl\u0131 malzemeler ele ge\u00e7irildi. \r\n\r\n,Vatan Caddesi'ndeki \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fclen \u015f\u00fcpheliler i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye g\u00f6nderildi. \u015e\u00fcphelilerden 41'i tutuklan\u0131rken, 87 ya\u015f\u0131ndaki \u0130.B.'nin de aralar\u0131nda bulundu\u011fu 20 \u015f\u00fcpheli serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar yo\u011funla\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc FET\u00d6, PKK \u00fcylerininde aralar\u0131nda bulundu\u011fu baz\u0131 isimleri Avrupa'ya ka\u00e7\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015fan \u015f\u00fcphelilere ara operasyonlar d\u00fczenlendi. ,\u0130\u015fte ay\u0131 Mahmut