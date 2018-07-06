Polonya'da savaş uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti

\u200bPolonya'n\u0131n Paslek kenti yak\u0131nlar\u0131nda Polonya ordusuna ait Rus yap\u0131m\u0131 M\u0130G-29 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc. Kazada pilot hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Polonya'n\u0131n kuzeyinde bulunan Paslek kenti yak\u0131nlar\u0131ndaki Sakowko k\u00f6y\u00fcnde yerel saatle gece 02.00'de Polonya ordusuna ait Rus yap\u0131m\u0131 M\u0130G-29 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc. U\u00e7a\u011f\u0131n yere \u00e7ak\u0131lmas\u0131ndan hemen \u00f6ncesinde pilot kendini f\u0131rlatt\u0131 ancak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,D\u00fcnya \u015foka girdi.Polonya'da sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc. Pilot hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Kazan\u0131n nedeni hen\u00fcz bilinmezken, Devlet Havac\u0131l\u0131k Kazalar\u0131n\u0131 Ara\u015ft\u0131rma Komisyonu kazaya ili\u015fkin inceleme ba\u015flatt\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz Aral\u0131k ay\u0131nda da Polonya\u2019n\u0131n Minsk Mazowiecki \u015fehri yak\u0131nlar\u0131nda bulunan 23. Hava Taktik \u00dcss\u00fc\u2019nden e\u011fitim ama\u00e7l\u0131 havalanan Polonya ordusuna ait M\u0130G-29 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 ini\u015fe ge\u00e7ti\u011fi s\u0131rada d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. Polonya ordusu taraf\u0131ndan 25 y\u0131ld\u0131r kullan\u0131lmakta olan Rus yap\u0131m\u0131 M\u0130G-29 u\u00e7aklar\u0131n\u0131n 10-12 y\u0131l kadar daha kullan\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n\r\n,Pilotun naa\u015f\u0131na u\u00e7a\u011f\u0131n enkaz\u0131n\u0131n 200 metre ilerisinde ula\u015f\u0131ld\u0131. E\u011fitim u\u00e7u\u015fu yapan u\u00e7ak Malbork kentinde bulunan 22. Askeri Hava \u00dcss\u00fc'ne ba\u011fl\u0131yd\u0131. Kazan\u0131n ard\u0131ndan Polonya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada pilotun 800 saatlik u\u00e7u\u015f deneyimi bulundu\u011fu, bunun 500 saatten fazlas\u0131n\u0131n ise M\u0130G-29'la oldu\u011fu belirtildi.