Porsche sürprize hazırlanıyor

2020 gibi yollarda olması beklenen Porsche Mission E, iki yıl önce Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk sinyalini vermişti. Panamera modelinden daha küçük tasarlanan araçta dört tekerlekten çekiş sisteminin standart olması bekleniyor. Otomobil elektrikli ve 408, 544 ve 680 beygirlik seçenekler dedikoduları dolaşırken, en hızlı modelinin 0'dan 100 km/s sürate 3.5 saniyede ulaşması ve maksimum 250 km/s hıza çıkması hesaplanıyor. Batarya süresi için 500 km'lik mesafe şimdiden açıklansa da esas dikkat çeken 20 dakikada %80 oranında şarj edilmesi.