Portekiz basını resmen duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin 6. transferi...

Bir yandan \u015fampiyonluk m\u00fccadelesi veren di\u011fer taraftan da yeni bir olu\u015fum i\u00e7erisine giren sar\u0131 lacivertliler'in eski oyuncusu Merih Demiral'\u0131 yeniden kadrosuna katmak i\u00e7in harekete ge\u00e7ti\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Haberde Portekiz'den Tondela ve Nacional kul\u00fcplerinin de talip oldu\u011fu Merih Demiral i\u00e7in en pozitif teklifin sar\u0131-lacivertliler'den geldi\u011fi kaydedildi. Fenerbah\u00e7e'nin, 20 ya\u015f alt\u0131 milli tak\u0131mda da forma giyen gen\u00e7 savunmac\u0131y\u0131 sat\u0131n alma opsiyonuyla kiralamak i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.,Sar\u0131 lacivertli ekibin altyap\u0131s\u0131ndan yeti\u015fen Merih Demiral 2016 yaz\u0131nda Portekiz'in Alcananense tak\u0131m\u0131na transfer olmu\u015f oradan da Sporting Lizbon'a ge\u00e7mi\u015fti. \u0130ki aya\u011f\u0131n\u0131 da kullanma \u00f6zelli\u011fine sahip 20 ya\u015f\u0131ndaki stoper, Sporting'in 23 ya\u015f alt\u0131 tak\u0131m\u0131nda forma giymeyi kabul etmedi\u011fi ve bu y\u00fczden ayr\u0131lmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. ,Portekiz'in Abola Gazetesi, Fenerbah\u00e7e y\u00f6netimi'nin Sporting Lizbon'un yeni teknik direkt\u00f6r\u00fc Jose Peserio'nun kadroda d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi 20 ya\u015f\u0131ndaki stoperi kiralamak i\u00e7in teklifte bulundu\u011funu yazd\u0131.,Ayn\u0131 zamanda sa\u011f bek oynama \u00f6zelli\u011fi de bulunan Merih'in Sporting ile 2022 Temmuz ay\u0131na kadar kontrat\u0131 bulunuyor.,Bir yandan \u015fampiyonluk m\u00fccadelesi veren di\u011fer taraftan da yeni bir olu\u015fum i\u00e7erisine giren sar\u0131 lacivertliler, eski oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor!,Kadrosunda bir\u00e7ok gen\u00e7 ismi bar\u0131nd\u0131ran sar\u0131 lacivertliler Berke \u00d6zer, Bar\u0131\u015f Al\u0131c\u0131, Ferdi Kad\u0131o\u011flu gibi gelecek vaadeden isimlerin yan\u0131na ba\u015fka isimleri de eklemek istiyor.,Fenerbah\u00e7e, yeni sezonda gen\u00e7le\u015ftirme operasyonuna devam ediyor. ,Portekiz bas\u0131n\u0131, kadrosunda bir\u00e7ok gen\u00e7 ismi bar\u0131nd\u0131ran sar\u0131 lacivertlilerin kendi altyap\u0131s\u0131ndan yeti\u015fen ve Sporting Lizbon'da forma giyen Merih Demiral'\u0131 1 sezonlu\u011funa kiralamak i\u00e7in teklifte bulundu\u011funu yazd\u0131.