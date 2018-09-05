Portekiz basınından flaş iddia! Ünlü hoca Fenerbahçe yolunda

S\u00fcper Lig'de ve Avrupa'da iyi bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapamayan Fenerbah\u00e7e'de sular durulmuyor gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. ,Son olarak Swansea'yi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran Carlos Carvalhal'\u0131n T\u00fcrkiye'ye d\u00f6nme haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131, en son \u0130stanbul'a gitti\u011finde Fenerbah\u00e7e sportif direkt\u00f6r\u00fc Comolli ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc iddia edildi.,Portekiz bas\u0131n\u0131ndan Fenerbah\u00e7e ile ilgili ilgin\u00e7 bir iddia g\u00fcndeme getirildi. ,Portekiz kanal\u0131 Sports TV'de yay\u0131nlanan futbol program\u0131nda yorumculardan Pedro Sousa, "Carvalhal, en son \u0130stanbul'a gitti\u011finde Fenerbah\u00e7e Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Comolli ile g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fc\u015f. Comolli, tecr\u00fcbesi nedeniyle Carvalhal'i tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na ge\u00e7irmek istiyormu\u015f" dedi.,Sports TV'de yay\u0131mlanan programda Portekiz tak\u0131mlar\u0131n\u0131n Avrupa Kupalar\u0131'ndaki rakipleri incelenirken yorumculardan Pedro Sousa, ' 'Benfica'n\u0131n, Fenerbah\u00e7e kar\u015f\u0131s\u0131nda zorlanmad\u0131\u011f\u0131 gibi Porto da, Galatasaray kar\u015f\u0131s\u0131nda zorlanmayacakt\u0131r.,Sergio'nun (Conceicao-Porto Teknik Direkt\u00f6r\u00fc) pek \u00e7ok ajan\u0131 var. T\u00fcrkiye ile ilgili bir de dedikodu payla\u015fay\u0131m. Carvalhal en son \u0130stanbul'a gitti\u011finde, Fenerbah\u00e7e'nin sportif direkt\u00f6r\u00fcyle g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fc\u015f.,Sportif direkt\u00f6r hem T\u00fcrkiye'yi tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 hem de Premier Lig tecr\u00fcbesi oldu\u011fu i\u00e7in Carvalhal'\u0131 tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na ge\u00e7irmek istiyormu\u015f...'' dedi. (Fotospor)