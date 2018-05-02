Porto Riko karıştı! Binler sokağa döküldü...

D\u00fcnyan\u0131n say\u0131l\u0131 tatil beldelerinden biri olan Karayipler denizinde bulunan Porto Riko'da binlerce ki\u015fi, kemer s\u0131kma \u00f6nlemlerine kar\u015f\u0131 g\u00f6steri d\u00fczenledi. B\u00f6lge al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015f\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere sahne oluyor.,G\u00f6steriye, emekli maa\u015flar\u0131ndaki kesinti, e\u011fitim-\u00f6\u011fretimdeki aksama ve Maria kas\u0131rgas\u0131ndan sonra yava\u015f y\u00fcr\u00fct\u00fclen yeniden in\u015fa \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na \u00f6fkeli binlerce i\u015f\u00e7i, memur ve emeklinin yan\u0131 s\u0131ra ba\u015fkent San Juan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Carmen Yulin Cruz kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Protesto g\u00f6sterisi s\u0131ras\u0131nda y\u00fczleri kapal\u0131 y\u00fczlerce gen\u00e7, polisle \u00e7at\u0131\u015fmaya girdi. Ta\u015f atan g\u00f6stericilere polis, g\u00f6z ya\u015fart\u0131c\u0131 gaz ve plastik mermiyle m\u00fcdahale etti.\r\n \r\n\u00c7at\u0131\u015fmada baz\u0131 g\u00f6sterici ve polis memurlar\u0131n\u0131n yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n \r\n,Porto Riko'da 11 y\u0131l s\u00fcren ekonomik durgunluktan \u00e7\u0131kmak ve devletin 72 milyar dolar borcunu yeniden yap\u0131land\u0131rmak i\u00e7in devreye sokulan kemer s\u0131kma \u00f6nlemleri, orta s\u0131n\u0131f\u0131 hedef ald\u0131\u011f\u0131, zenginleri etkilemedi\u011fi gerek\u00e7esiyle ele\u015ftiriliyor.\r\n \r\nABD'ye ba\u011fl\u0131 \u00f6zerk b\u00f6lge Porto Riko'da 100 milyar dolar maddi hasara yol a\u00e7an Maria kas\u0131rgas\u0131n\u0131n \u00fczerinden 8 ay ge\u00e7mesine ra\u011fmen hala 30 bin aboneye elektrik verilemiyor.\r\n \r\n,Ekonomistler, 3,3 milyon n\u00fcfuslu adada yoksullar\u0131n oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 45'ten 60'a y\u00fckselebilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunuyor.