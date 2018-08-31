Prenses Diana'nın ölmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir otelin asans\u00f6r\u00fcn\u00fcn g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kan Prensen Diana'n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcndeki s\u0131r perdesi hala \u00e7\u00f6z\u00fclmedi.\r\n\r\n,Prenses Diana, 1997 y\u0131l\u0131nda erkek arkada\u015f\u0131 Dodi Al Fayed'le birka\u00e7 tatile \u00e7\u0131kt\u0131. A\u011fustos ay\u0131nda Akdeniz'de Dodi'nin 'Jonikal' yat\u0131nda kald\u0131. Paparazziler kovalad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Diana ve Dodi Paris'e d\u00f6nmeye karar verdi. Dodi'nin babas\u0131n\u0131n otelinde kalmak istediler. 31 A\u011fustos sabah saat on iki bu\u00e7ukta Dodi'nin apartman\u0131na gitmek i\u00e7in otelden \u00e7\u0131kt\u0131lar. Otelin arkas\u0131ndan \u00e7\u0131kt\u0131lar fakat paparazziler onlar\u0131 bekliyordu.Giderken \u015fof\u00f6r (Henri Paul) yolu \u015fa\u015f\u0131rd\u0131 ve karanl\u0131k bir t\u00fcnelde kaza yapt\u0131. Henri Paul ve Dodi al Fayed olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Paparazziler foto\u011fraflar\u0131 \u00e7ekerken ambulans geliyordu. 2 saat boyunca doktorlar Diana'n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Saat d\u00f6rtte Prenses Diana hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Sadece Diana'n\u0131n koruma g\u00f6revlisi, Trevor Rees-Jones hayatta kald\u0131.\r\n\r\n,Ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybederek \u0130ngitereyi h\u00fczne bo\u011fan Prenses Diana'n\u0131n \u00f6lmeden \u00f6nceki son foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Aristokrat bir aileden gelen Diana, 1 Temmuz 1961'de \u0130ngiltere, Norfolk Sandringham Park House'de do\u011fmu\u015ftur. Annesi Frances Ruth Shand Kydd (bo\u015fanmadan \u00f6nce Frances Spencer), babas\u0131 ise Edward John Spencer'dir. Hem anne hem de baba taraf\u0131ndan k\u00f6kl\u00fc bir ailenin mensubu olan Diana Spencer, anne taraf\u0131ndan \u0130rlandal\u0131 ve \u0130sko\u00e7, baba taraf\u0131ndansa \u0130ngiliz ve Amerikan atalara sahiptir. Soya\u011fac\u0131nda 2. Charles, Anne ve Mary Boleyn, John Egerton gibi \u00f6nemli isimler olan Diana'n\u0131n kuzenleri aras\u0131nda da sevilen Hollywood y\u0131ld\u0131z\u0131 Audrey Hepburn bulunmaktad\u0131r.Lady Diana; Edward John Spencer'in en k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 olarak d\u00fcnyaya gelmi\u015f, 5 \u00e7ocuklu Spencer ailesinin ileride Galler Prensesi olacak en \u015fansl\u0131 ya da en \u015fanss\u0131z \u00fcyesi olarak da tan\u0131mlanabilir. ,Kendisinden b\u00fcy\u00fck iki k\u0131z karde\u015fi; Sarah ve Jane Spencer, bir tane de k\u00fc\u00e7\u00fck erkek karde\u015fi Charles Spencer vard\u0131r. Di\u011fer erkek karde\u015fi John Spencer ise kendisinden bir sene \u00f6nce 1960'da do\u011fup \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fcr.\r\n\r\n\r\n\r\n