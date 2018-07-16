Prenses pırlanta nedir?

Nefesler tutuldu. Dünyanın en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci karşısında. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 30 bin liralık soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Alacağı pırlantanın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Alacağı pırlantanın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur? sorusu ve cevabı...