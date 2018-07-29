Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Mesut Özil açıklaması

Prof. Dr. \u0130lber Ortayl\u0131, Mesut'un Alman toplumuna uymad\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik iddialar i\u00e7in "Tavuklar bile g\u00fcler." yorumunu yapt\u0131.\r\n,Ortayl\u0131, Mesut'un Alman toplumuna uymad\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik iddialar i\u00e7in "Tavuklar bile g\u00fcler." yorumunu yapt\u0131.,\u0130lber Ortayl\u0131'dan \u00e7ok konu\u015fulacak Mesut \u00d6zil a\u00e7\u0131klamas\u0131,Prof. Dr. \u0130lber Ortayl\u0131, kaleme ald\u0131\u011f\u0131 yeni yaz\u0131s\u0131nda y\u0131ld\u0131z futbolcuya destek mesaj\u0131 verdi.,Prof. Dr. \u0130lber Ortayl\u0131, T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 Alman futbolcu Mesut \u00d6zil'in milli tak\u0131m\u0131 b\u0131rakma karar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirdi. ,Alman milli tak\u0131m\u0131n\u0131n T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 oyuncusu Mesut \u00d6zil hepimizin malumu, \u00e7ok onurlu bir protestoyla tak\u0131m\u0131n\u0131n \u00fcniformas\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131. Konu\u015fmas\u0131 fevkalade, nitelikli ve d\u00fczeyliydi. ,Maruz kald\u0131\u011f\u0131 \u0131rk\u00e7\u0131 sald\u0131r\u0131lardan \u00f6t\u00fcr\u00fc Alman milli tak\u0131m\u0131n\u0131 b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 futbolcu Mesut \u00d6zil'le ilgili bir yorum da tarih profes\u00f6r\u00fc \u0130lber Ortayl\u0131'dan geldi. \r\n\r\n,Herhalde bu derecede efendice ve d\u00fczg\u00fcn konu\u015fan bir insan\u0131n Alman toplumuna uyum sorunu oldu\u011funu belirten s\u00f6ylemlere tavuklar bile g\u00fcler. Maalesef Alman politikac\u0131lar ve \u00f6zellikle \u00d6zil'in idari y\u00f6nden en y\u00fcksek amiri olan Reinhard Grindel gibileri bu 'tavuklar\u0131 g\u00fcld\u00fcrecek' tutumu sergilediler.