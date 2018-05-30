Prof. Dr. Semavi Eyice son yolculuğuna uğurlandı

T\u00f6rene Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Numan Kurtulmu\u015f ve \u00e7ok say\u0131da seveni kat\u0131ld\u0131. Eyice ailesi cami bah\u00e7esinde taziyeleri kabul etti.,Semavi Eyice\u2019nin k\u0131z\u0131 G\u00fclsen Eyice gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cT\u00fcrkiye\u2019ye d\u00fcnyaya \u00e7ok de\u011ferli eserler b\u0131rakm\u0131\u015f bir insan. Babam oldu\u011fu i\u00e7in gurur duyuyorum. Son nefesine kadar yan\u0131ndayd\u0131m. Mekan\u0131 cennet olsun. Te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d dedi.\r\n, Prof. Dr. Eyice\u2019nin torunu G\u00fcl\u00fcm G\u00fcven ise, \u201c\u0130stanbul i\u00e7in, d\u00fcnya i\u00e7in T\u00fcrkiye i\u00e7in \u00e7ok k\u0131ymetli bir insand\u0131. \u00c7ok k\u0131ymetle eserleri vard\u0131. ,Bug\u00fcn bir\u00e7ok cami ve medresemizde ger\u00e7ekten emekleri var. Bir\u00e7o\u011funun kurtar\u0131lmas\u0131nda b\u00fcy\u00fck m\u00fccadeleleri var. Umar\u0131m bunun k\u0131ymeti bilinir. Bu vesile ile bir\u00e7ok eski eserimizin kurtar\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flarlar. Her kurtar\u0131lan eser b\u00fcy\u00fckbabam i\u00e7in onur vericiydi\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Eyice\u2019nin vasiyetin yerine getirilerek Fatih Camii haziresine defnedilece\u011fini vurgulayan G\u00fcven, \u201cBuraya g\u00f6m\u00fclmek istiyordu. ,Fatih\u2019te olmak istiyordu. B\u00fcy\u00fckbabam\u0131n \u00e7ocuklu\u011funun ge\u00e7ti\u011fi yerler buras\u0131. Suri\u00e7i onun i\u00e7in \u00e7ok k\u0131ymetliydi. Biz de son arzusunu yerin getirmenin gururunu ya\u015f\u0131yoruz. \r\n\r\n,Halil \u0130nalc\u0131k da burada zaten. \u0130ki k\u0131ymetli insan di\u011fer k\u0131ymetlilerin yan\u0131na yerle\u015fiyor. Bu bizim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck mutluluk\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Umar\u0131z arkadan gelen gen\u00e7lerimiz de onun eserlerinden yararlan\u0131r ve tarihimize sahip \u00e7\u0131kmada en az onun kadar hassas olurlar.,Hayat\u0131n\u0131 kaybeden Prof. Dr. Semavi Eyice i\u00e7in Fatih Camii\u2019nde cenaze t\u00f6reni d\u00fczenlendi. \r\n\r\n