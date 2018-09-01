Pucca'dan kocasını dövenlere teşekkür

Kocas\u0131n\u0131 d\u00f6venlere te\u015fekk\u00fcr etti!,Pucca ad\u0131yla tan\u0131nan yazar ve sosyal medya fenomeni olan Selen P\u0131nar I\u015f\u0131k, Twitter hesab\u0131ndan e\u015fi Serhat Osman Karag\u00f6z'\u00fc d\u00f6venlere te\u015fekk\u00fcr etti.\r\n,Pucca (Selen P\u0131nar I\u015f\u0131k) ge\u00e7en aylarda e\u015fi Serhat Osman Karag\u00f6z'den bo\u015fanma karar\u0131 alm\u0131\u015f, Serhat Osman Karag\u00f6z ise bo\u015fanmak istememi\u015fti. \r\n,\u00dcnl\u00fc \u00e7ift, ekimde g\u00f6r\u00fclecek davaya kadar ili\u015fkilerini tekrar g\u00f6zden ge\u00e7irmeye karar vermi\u015fti.\r\n,Pucca'n\u0131n, Twitter hesab\u0131ndan "D\u00fcn gece mekan\u0131n birinde kocam dayak yemi\u015f, burada uzun uzun flood yap\u0131p (Tweet zinciri) mekan\u0131 karalamak isterdim ama adamlardan Allah raz\u0131 olsun diyesim var. Thank you." \u015feklinde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama kafalar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,.