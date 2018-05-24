Pusu kurup karısını öldürmüştü! İşte istenen ceza...

Bursa\u2019da, bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131ktan sonra kendisinden ayr\u0131 ya\u015fayan 15 y\u0131ll\u0131k e\u015fi Fatma A\u00e7\u0131kg\u00f6z`\u00fc (36) yolda gizlenerek bekleyen ve 15 b\u0131\u00e7ak darbesi ile \u00f6ld\u00fcren Tahsin Taner A\u00e7\u0131kg\u00f6z\u2019\u00fcn (42) yarg\u0131lamas\u0131na devam edildi. ,Olay, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l \u015eubat ay\u0131nda Bursa\u2019n\u0131n merkez Nil\u00fcfer \u0130l\u00e7esi G\u00f6r\u00fckle Sakarya Mahallesi Nil\u00fcfer Caddesi\u2019nde meydana geldi. \r\n\r\n,Yol kenar\u0131ndaki ara\u00e7lar\u0131n aras\u0131na saklanan Tahsin Taner A\u00e7\u0131kg\u00f6z, Fatma A\u00e7\u0131kg\u00f6z\u2019\u00fcn evden \u00e7\u0131k\u0131p \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 markete gitti\u011fini g\u00f6r\u00fcnce takip etti. Tahsin Taner A\u00e7\u0131kg\u00f6z\u2019\u00fcn kendisini takip etti\u011fini fark eden Fatma A\u00e7\u0131kg\u00f6z ka\u00e7maya ba\u015flad\u0131. Ancak kad\u0131n\u0131 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner A\u00e7\u0131kg\u00f6z, yere d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc Fatma A\u00e7\u0131kg\u00f6z\u2019\u00fc b\u0131\u00e7ak darbesiyle yaralad\u0131.\r\n\r\n,Dava s\u00fcrerken mahkeme Tahsin Taner A\u00e7\u0131kg\u00f6z\u2019e evden uzakla\u015ft\u0131rma cezas\u0131 verdi. Bu s\u00fcrede bir markette \u00e7al\u0131\u015fan Fatma A\u00e7\u0131kg\u00f6z, evini ay\u0131rarak merkez Nil\u00fcfer \u0130l\u00e7esi G\u00f6r\u00fckle Sakarya Mahallesi Nil\u00fcfer Caddesi\u2019nde bir evde ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Tahsin Taner A\u00e7\u0131kg\u00f6z, kendisini ba\u015fka bir erkekle aldatmas\u0131ndan \u015f\u00fcphelendi\u011fi, bo\u015fanma a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu e\u015fi Fatma A\u00e7\u0131kg\u00f6z\u2019\u00fcn adresini \u00f6\u011frendi\u011fi evinin \u00f6n\u00fcne d\u00fcn gelerek pusu kurdu.\r\n\r\n,Olaydan sonra b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 \u00e7\u00f6p kutusuna atan ve bir taksiyle ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015fan zanl\u0131 vatanda\u015flar\u0131n \u015fikayeti \u00fczerine polis ekiplerince yakaland\u0131.\r\n\r\n,\u00c7a\u011fr\u0131lan ambulans ile Uluda\u011f \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131lan A\u00e7\u0131kg\u00f6z, doktorlar\u0131n t\u00fcm m\u00fcdahalesine ra\u011fmen ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. \r\n,Bursa 3.\u2019c\u00fc A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi\u2019nde g\u00f6r\u00fclen duru\u015fmada m\u00fctaala veren Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131, toplanan deliller ve kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerine g\u00f6re, san\u0131\u011f\u0131n makt\u00fcle kar\u015f\u0131 olay\u0131 \u00f6ld\u00fcrme olay\u0131n\u0131 \u00f6nceden olu\u015fturmak suretiyle ve onu beklemek suretiyle eylemi ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011finden dosya kapsam\u0131na g\u00f6re a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi.\r\n\r\n,Mahkeme heyeti, duru\u015fmay\u0131 ileri bir tarihe erteledi.,G\u00fcvenlik g\u00f6revlisi Tahsin Taner A\u00e7\u0131kg\u00f6z, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Bursa Adliyesi\u2019nde tutuklanarak cezaevine konuldu.\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re, Fatma A\u00e7\u0131kg\u00f6z, \u015fiddetli ge\u00e7imsizlik nedeniyle 15 y\u0131ll\u0131k e\u015fi Tahsin Taner A\u00e7\u0131kg\u00f6z\u2019den bo\u015fanmak i\u00e7in ge\u00e7en y\u0131l kas\u0131m ay\u0131nda dava a\u00e7t\u0131.