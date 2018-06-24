Pusulaya dikkat!

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi\u2019nin kabul edildi\u011fi referandum gecesinde kendini \u201cm\u00fch\u00fcrs\u00fcz oy\u201d tezg\u00e2h\u0131n\u0131n i\u00e7inde bulan T\u00fcrkiye, bug\u00fcn de yeni oyunlarla benzer tart\u0131\u015fmalar ya\u015fayabilir.,Bu y\u00fczden se\u00e7menin sand\u0131k ba\u015f\u0131nda baz\u0131 kurallara riayet etmesi gerekiyor. Bunlar \u015f\u00f6yle s\u0131ralan\u0131yor.,Pusulan\u0131n konulaca\u011f\u0131 zarf\u0131n \u00fcst\u00fcnde Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulunun amblemi, il\u00e7e se\u00e7im kurulunun ve sand\u0131k kurulunun m\u00fchr\u00fc bulunmas\u0131na dikkat edin. Pusulan\u0131n arkas\u0131nda sand\u0131k kurulunun m\u00fchr\u00fcn\u00fcn oldu\u011funu kontrol edin. M\u00fch\u00fcr yoksa \u201cBunda m\u00fch\u00fcr yok\u201d diye itiraz edin.\r\n,Pusulada bir adaya veya partiye \u00f6nceden m\u00fch\u00fcr vurulup se\u00e7menin eline verilece\u011fi s\u00f6ylentileri bulunuyor. Sand\u0131k g\u00f6revlilerinden alaca\u011f\u0131n\u0131z pusulada herhangi bir tercih kullan\u0131l\u0131p kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol edin.,Size iki ayr\u0131 pusula verilecek. Birisinde cumhurba\u015fkan\u0131 adaylar\u0131, di\u011ferlerinde partiler bulunacak. \u0130ki pusula tek zarfa konulacak. ,Her iki ayr\u0131 pusulaya tercih m\u00fchr\u00fc vurulacak. Katlamay\u0131 m\u00fch\u00fcrlerin birbirine de\u011fmesini ve m\u00fcrekkebin di\u011fer alanlar\u0131 ta\u015fmas\u0131n\u0131 engelleyecek \u015fekilde yap\u0131n.,Oy kulland\u0131ktan sonra imza atmay\u0131 unutmay\u0131n. \u0130mzay\u0131, isminizin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131ndaki alana at\u0131n. Ba\u015fkas\u0131n\u0131n hak gasb\u0131na u\u011framas\u0131na yol a\u00e7may\u0131n.,Oy pusulas\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcndeki \u201c.... ili numaral\u0131 se\u00e7im \u00e7evresi\u201d ibaresi bulunuyor. Pusulan\u0131n kendi \u015fehrinize ait olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol edin.\r\n\r\n