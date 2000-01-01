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Putin, 11 general ve 1 albayı görevden aldı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 general ve 1 albayı görevden aldı.
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