Putin'den flaş hamle... Hemen harekete geçti! Şimdi Trump düşünsün...

Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile erken bir tarihte g\u00f6r\u00fc\u015fmek istedi\u011fini ifade etti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Putin, Kim ile g\u00f6r\u00fc\u015fme iste\u011fini, ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 73. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc vesilesiyle Kuzey Kore'yi tebrik etti\u011fi esnada iletti., \u0130kili ili\u015fkiler noktas\u0131nda acil konular\u0131 ve b\u00f6lgenin \u00f6nemli meselelerini g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere erken bir tarihte sizinle bir araya gelmeye haz\u0131r oldu\u011fumu bildiririm." ifadesine yer verdi.\r\n\r\n,.,Putin'in ayr\u0131ca, G\u00fcney ve Kuzey Kore ile Moskova'y\u0131 kapsayan \u00fc\u00e7l\u00fc ekonomik projeleri de i\u00e7eren "kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 i\u015f birli\u011fini" geli\u015ftirmeyi umdu\u011funu dile getirdi\u011fi de aktar\u0131ld\u0131., Kim'in de cevaben, iki \u00fclkenin dostluk ili\u015fkilerinin geli\u015fmesine vurgu yapan Rus mevkida\u015f\u0131na bir mesaj g\u00f6nderdi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,Putin'den Trump'\u0131 \u00e7\u0131ld\u0131rtacak Kim Jong-un hamlesi geldi., Putin, "\u0130ki \u00fclke aras\u0131ndaki ili\u015fkilerin dost\u00e7a ve yap\u0131c\u0131 karakterlerde olmas\u0131ndan memnunum.,Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Putin, haziran ay\u0131nda, Kuzey Kore lideri Kim'i, eyl\u00fcl ay\u0131nda Rusya'n\u0131n Vladivostok kentinde d\u00fczenlenecek k\u00fcresel bir foruma davet etmi\u015fti. ,Kuzey Kore liderinin, foruma kat\u0131l\u0131p kat\u0131lmayaca\u011f\u0131 hen\u00fcz bilinmiyor. ,Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov, 31 May\u0131s'ta, Kuzey Kore lideriyle bir araya gelerek, iki \u00fclke ili\u015fkilerini ve Kore Yar\u0131madas\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenen son geli\u015fmeleri de\u011ferlendirmi\u015fti.