Putin'den sürpriz adım! Kimse bunu beklemiyordu

Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u, eyl\u00fcl ay\u0131nda Rusya'n\u0131n Vladivostok kentinde d\u00fczenlenecek k\u00fcresel bir foruma davet etti\u011fi bildirildi.\r\n,Yonhap ajans\u0131n\u0131n, Rus RIA Novosti ajans\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberde, davetin, Putin'in, ge\u00e7en hafta Kuzey Kore'yi ziyaret eden Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla Kim'e iletilen mektubuyla yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,Lavrov taraf\u0131ndan iletilen mektupta, Rus Devlet Ba\u015fkan\u0131n\u0131n, Kore Yar\u0131madas\u0131'yla ilgili meselelerin \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcne ili\u015fkin harekete ge\u00e7ilmesinde son g\u00fcnlerde izlenen diplomasinin ba\u015far\u0131s\u0131 i\u00e7in "iyi dileklerini" ifade etti\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n,TASS haber ajans\u0131, daha \u00f6nce, Lavrov'un, ziyareti esnas\u0131nda Kim'i Rusya'ya davet etti\u011fini belirtmi\u015fti.\r\n,Kim'in, Putin'in davetini kabul edip etmedi\u011fi hen\u00fcz bilinmiyor.\r\n,Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov, 31 May\u0131s'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelerek, iki \u00fclke ili\u015fkilerini ve Kore Yar\u0131madas\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenen son geli\u015fmeleri de\u011ferlendirmi\u015fti.\r\n,G\u00f6r\u00fc\u015fmede, Rusya ve Kuzey Kore aras\u0131ndaki diplomatik ili\u015fkilerin 70\u2019inci y\u0131l\u0131nda iki \u00fclke aras\u0131ndaki i\u015f birli\u011finin ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 kaydedilirken, taraflar\u0131n, Kore Yar\u0131madas\u0131 ile ilgili son geli\u015fmeler konusunda da g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulunduklar\u0131 ifade edilmi\u015fti.