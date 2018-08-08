Putin'e Türkiye ile ilgili küstah talep

Libya ordusu s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Ahmed Mismari, Rusya ve bizzat Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin\u2019in Libya\u2019daki krizle de ilgilenmesi gerekti\u011fini, T\u00fcrkiye ve Katar gibi d\u0131\u015f fakt\u00f6rleri \u00fclkeden \u00e7\u0131karmas\u0131 gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcnde k\u00fcstah bir talepte bulundu. ,Libya ordusu s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Ahmed Mismari, "Rusya ve bizzat Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, Libya sorununa m\u00fcdahale etmeli ve Libya'dan T\u00fcrkiye, Katar ve \u00f6zellikle de \u0130talya gibi d\u0131\u015f akt\u00f6rlerin \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 konusuyla ilgilenmesi gerekli. Rus diplomasisi burada \u00f6nemli bir rol oynamal\u0131" diye belirtti.\r\n\r\n,\r\nSputnik'te yer alan habere g\u00f6re; Mismari, \u00e7at\u0131\u015fmalarda yaralanan Libya ordusundan 100'\u00fc a\u015fk\u0131n askerin Rusya'da tedavi edildi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Mismari, "Rusya Libya'ya \u00e7ok \u00f6nemli bir yard\u0131mda bulundu. Moskova'ya g\u00f6nderilen 100'\u00fc a\u015fk\u0131n Libya askeri tedavi edildi. Bunun ordumuzda olumlu bir izlenim olu\u015fturdu" dedi.\r\n,Libya ordusu komutanl\u0131\u011f\u0131 Rusya d\u0131\u015fi\u015fleri ve savunma bakanl\u0131klar\u0131 ile d\u00fczenli olarak temas h\u00e2linde.\r\n,\r\nRusya'n\u0131n Libya'ya son y\u0131llarda silah sevkiyat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirip ger\u00e7ekle\u015ftirmedi\u011fine ili\u015fkin soruyu cevaplayan Mismari, "Hay\u0131r, mevcut ambargo y\u00fcz\u00fcnden son y\u0131llarda bir sevkiyat yap\u0131lmad\u0131" dedi.\r\n,Eski Libya lider Muammer Kaddafi'nin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinden sonra 2011 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan kriz ve iki y\u00f6netim kaosu nedeniyle \u00fclkeye silah ambargosu uygulan\u0131yor.\r\n,Kaddafi'nin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinden sonra Mismari bir\u00e7ok kez Moskova'ya giderek Rus d\u0131\u015fi\u015fleri ve savunma bakanlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi.