Putin'i öfkelendirecek! Şok fotoğraflar ortaya çıktı

\u0130ngiltere'nin Salisbury kentinde eski \u00e7ifte ajan Sergey Skripal ile k\u0131z\u0131 Julia'ya suikast giri\u015fiminde bulunmakla su\u00e7lanan iki Rus zanl\u0131dan birinin 'ger\u00e7ek kimli\u011fi' tespit edildi.,Zanl\u0131n\u0131n Rus istihbarat servisi GRU mensubu y\u00fcksek r\u00fctbeli Albay Anatoliy \u00c7epiga oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,\u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmeti, Rus vatanda\u015f\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi\u011fi zanl\u0131lar\u0131n isimlerini Alekandr Petrov ve Ruslan Bo\u015firov olarak a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131 internet siteleri Bellingcat ile Insider, Bo\u015firov'un ger\u00e7ek kimli\u011fini \u00c7e\u00e7enistan Sava\u015f\u0131 gazisi, eski bir Rus \u00f6zel g\u00fcc\u00fc olan \u00c7epiga olarak tespit etti.\r\n,Skripal zanl\u0131s\u0131n\u0131n Anatoliy \u00c7epiga oldu\u011fu do\u011frulan\u0131rsa, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'in iki zanl\u0131n\u0131n da "sivil olduklar\u0131 iddias\u0131 \u00e7\u00fcr\u00fct\u00fclm\u00fc\u015f olacak.\r\n,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bilgilere g\u00f6re, \u00c7epiga'n\u0131n Rusya'n\u0131n do\u011fusundaki Amur b\u00f6lgesinde Nikolaevka K\u00f6y\u00fc'nde 5 May\u0131s 1979'da do\u011fdu. 18 ya\u015f\u0131nda askeri okula kaydoldu.\r\n,H\u00fck\u00fcmet yetkilileri konuyla ilgili bir a\u00e7\u0131klama yapmazken, zanl\u0131n\u0131n ger\u00e7ek kimli\u011fi konusunda g\u00f6r\u00fc\u015f ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131l\u0131yor.\r\n,66 ya\u015f\u0131ndaki eski \u00e7ift ajan Skripal ve 33 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilin\u00e7lerini yitirmi\u015f bir haled bulunmu\u015ftu.\r\n,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan baba ve k\u0131z\u0131n Rus yap\u0131m\u0131 Novi\u00e7ok adl\u0131 kimyasal maddeyle zehirlendi\u011fi belirlendi.\r\n,\u0130ngiliz polisi, Eyl\u00fcl ay\u0131nda sald\u0131rganlar\u0131n isimlerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov'un, Rusya'n\u0131n askeri istihbarat g\u00f6revlileri oldu\u011funa inan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 duyuruldu.\r\n,Putin ise, s\u00f6z konusu iki ki\u015finin sadece siviller oldu\u011funu savundu.\r\n,Russia Today (RT) Televizyonu'na konu\u015fan ikili de "yaln\u0131zca turist olduklar\u0131n\u0131" iddia etti.\r\n,\u0130ki zanl\u0131, \u0130ngiltere'nin su\u00e7lamalar\u0131 y\u00fcz\u00fcnden "ola\u011fan\u00fcst\u00fc bir tesad\u00fcf" nedeniyle ma\u011fdur olduklar\u0131n\u0131 ve yaln\u0131zca tatile \u00e7\u0131kan iki Rus i\u015f adam\u0131 olduklar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,Bat\u0131l\u0131 \u00fclkelerle Rusya aras\u0131nda son y\u0131llar\u0131n en b\u00fcy\u00fck krizine yol a\u00e7an olay sonras\u0131nda, taraflar birbirine yapt\u0131r\u0131mlar uygulad\u0131.\r\n\r\nABD ve Avrupal\u0131 \u00fclkeler, Rusya'ya kar\u015f\u0131 \u0130ngiltere'ye b\u00fcy\u00fck destek veriyor.\r\n