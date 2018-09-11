Putin start verdi! 300 bin asker, bin uçak, 80 savaş gemisi, binlerce tank...

300 bin askerin yer alaca\u011f\u0131 Vostok- 2018 tatbikat\u0131na \u00c7in de 3200 asker ve \u00e7ok say\u0131da z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7la kat\u0131l\u0131yor. Mo\u011folistan da tatbikata asker g\u00f6nderdi.\r\n\r\n,Rusya son benzer tatbikat\u0131n\u0131 1981'de So\u011fuk Sava\u015f devam ederken yapm\u0131\u015ft\u0131, ancak Vostok-2018'e daha \u00e7ok say\u0131da asker kat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Tatbikat NATO ve Rusya aras\u0131ndaki gerilimin artt\u0131\u011f\u0131 bir d\u00f6nemde yap\u0131l\u0131yor. ,Rusya ve NATO aras\u0131ndaki ili\u015fkiler, Moskova'n\u0131n 2014'te K\u0131r\u0131m'\u0131 Ukrayna'dan ilhak etmesiyle k\u00f6t\u00fcle\u015fmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kremlin S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dimitri Peskov Sava\u015f Oyunlar\u0131'n\u0131n Rusya'ya kar\u015f\u0131 "sald\u0131rgan ve dostane olmayan" davran\u0131\u015flar nedeniyle me\u015fru oldu\u011funu savundu.\r\n\r\n,Tatbikatta neler olacak? Tatbikatta be\u015f ordu e\u011fitim sahas\u0131, d\u00f6rt hava \u00fcss\u00fc ve Japon Denizi, Bering Bo\u011faz\u0131 ve Okhotsk Denizi civar\u0131ndaki b\u00f6lgelere yay\u0131laca\u011f\u0131 bildirildi. ,\u0130ki donanma filosundan 80 deniz arac\u0131n\u0131n da tatbikata kat\u0131laca\u011f\u0131 kaydedildi. ,Rusya, tatbikat\u0131n Japonya'n\u0131n kuzeyindeki aidiyeti tart\u0131\u015fmal\u0131 Kuril Adalar\u0131n\u0131 kapsamayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,Rus Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 General Valery Gerasimov tatbikatta bug\u00fcn ve yar\u0131n planlama ve haz\u0131rl\u0131klar yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ve as\u0131l operasyonlar\u0131n Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc ba\u015flay\u0131p, be\u015f g\u00fcn s\u00fcrece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, Vostok-2018'e 36 bin tank, z\u0131rhl\u0131 personel ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 ve z\u0131rh\u0131 piyade arac\u0131yla, bin u\u00e7a\u011f\u0131n kat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n televizyon kanal\u0131 Zvezda, Rusya'n\u0131n \u00c7in ve Mo\u011folistan s\u0131n\u0131rlar\u0131 yak\u0131nlar\u0131ndak Tsugol askeri b\u00f6lgesindeki sava\u015f oyunlar\u0131nda \u00fc\u00e7 Rus para\u015f\u00fc\u00e7t\u00fc tugay\u0131n\u0131n \u00f6nemli bir rol oynayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Zvezda televizyonu ayr\u0131ca, tatbikat\u0131n ba\u015fl\u0131ca amac\u0131n\u0131n \u00fclkenin bat\u0131s\u0131ndan do\u011fusuna olan binlerce kilometrelik alanda asker, ara\u00e7 ve u\u00e7aklar\u0131n \u00e7abuk konu\u015fland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n tatbikattaki ba\u015fl\u0131ca hedef oldu\u011funu ve sava\u015f oyunlar\u0131nda havada yak\u0131t ikmali yapan tanker u\u00e7aklar\u0131n\u0131n da kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Tatbikat neden \u015fimdi yap\u0131l\u0131yor?Rusya lideri Vladimir Putin, yeni n\u00fckleer f\u00fczeler de dahil askeri modernizasyonu bir \u00f6ncelik haline getirdi., Rus Ordusu'nun toplamda bir milyon dolay\u0131nda askere sahip oldu\u011fu san\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Rus Senat\u00f6r ve yedek Albay Frants Klintsevich "Birliklerimiz ve karargahlar\u0131m\u0131z\u0131n muharebe yetene\u011fi ve koordinasyondan yoksun olmas\u0131 Bat\u0131'n\u0131n i\u015fine geliyordu, ama \u015fimdi devir de\u011fi\u015fti, muharebeye haz\u0131r olma konusunda \u015fu anda farkl\u0131 bir tavr\u0131m\u0131z var" dedi.\r\n\r\n,\u00c7in tatbikata neden ve nas\u0131l kat\u0131l\u0131yor?\u00c7in Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 "derinle\u015fen askeri i\u015fbirli\u011finden ve her iki taraft i\u00e7in \u00e7e\u015fitli g\u00fcvenlik tehditlerine ortak yan\u0131t verme kapasitesini zenginle\u015ftirmekten" bahsetti. ,Bakanl\u0131k tatbikata 3200 asker, 900'den fazla askeri ara\u00e7 ve 30 u\u00e7ak ve helikopterin kat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 do\u011frulad\u0131.\r\n\r\n,Mo\u011folistan ise tatbikata ne \u00f6l\u00e7\u00fcde kat\u0131laca\u011f\u0131 konusunda bir ayr\u0131nt\u0131 vermedi. \r\n\r\nPeskov da Vostok-2018'de \u00c7in'in yer almas\u0131n\u0131n Rusya ve Pekin'in t\u00fcm alanlarda i\u015fbirli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi\u011fini vurgulad\u0131. Son y\u0131llarda iki \u00fclke askeri i\u015fbirliklerini derinle\u015ftirdi ve tatbikatlar s\u0131ras\u0131nda cephelerdeki ortak karargahlarda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar.,Rusya daha yeini bir askeri tatbikat yapmam\u0131\u015f m\u0131yd\u0131?Evet, Akdeniz'de yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131 ve bu tatbikatta sava\u015f gemileri ve u\u00e7aklar aras\u0131ndaki koordinasyona odaklan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u0130ki Tu-160 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 Rusya'dan gelip g\u00fcd\u00fcml\u00fc f\u00fczeler ate\u015flemi\u015fti. Tatbikat Vostok-2018'e k\u0131yasla k\u00fc\u00e7\u00fckt\u00fc. \u0130ki denizalt\u0131 da dahil 26 deniz arac\u0131 ve 34 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 kat\u0131lm\u0131\u015f ve bir hafta s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nNATO ne dedi?NATO S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dylan White ittifaka ge\u00e7en May\u0131s ay\u0131nda Vostok-2018 konusunda bilgi verildi\u011fini ve g\u00f6zlemlenece\u011fini s\u00f6yedi.\r\n\r\nWhite "Her \u00fclkenin askeri g\u00fc\u00e7leriyle tatbikat yapma hakk\u0131 vard\u0131r, a