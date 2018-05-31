Putin: Türkiye'yle yeni bir plan üzerinde çalışıyoruz

Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, Rusya ve T\u00fcrkiye'nin T\u00fcrk Ak\u0131m\u0131 do\u011falgaz boru hatt\u0131n\u0131n Bulgaristan \u00fczerinden AB'ye uzanmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren bir plan \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Sputnik'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re Bulgaristan Ba\u015fbakan\u0131 Boyko Borisov ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan d\u00fczenlenen ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan Putin, "Rusya ve T\u00fcrkiye, T\u00fcrk Ak\u0131m\u0131'n\u0131n Bulgaristan \u00fczerinden AB'ye uzanmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren bir plan \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor" dedi.\r\n,T\u00fcrk Ak\u0131m\u0131'n\u0131n Bulgaristan \u00fczerinden de dahil olmak \u00fczere AB'ye uzanmas\u0131 konusunu T\u00fcrkiye ile her zaman isti\u015fare ettiklerini anlatan Putin, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n d\u00fcn yapt\u0131klar\u0131 telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde bunu bir kez daha teyit etti\u011fini ve Bulgaristan se\u00e7ene\u011fini bir plan dahilinde Ankara ve Sofya ile konu\u015ftuklar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,T\u00fcrk Ak\u0131m\u0131'n\u0131n 400 kilometre uzunlu\u011fundaki 2. kolunun yar\u0131s\u0131n\u0131n d\u00f6\u015fendi\u011fi bilgisini veren Putin, hat \u00fczerinden Avrupa'ya yap\u0131lacak gaz sevkiyat\u0131n\u0131n hacminin di\u011fer g\u00fczergahlar\u0131n yo\u011funlu\u011funa ba\u011fl\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,Bulgaristan Ba\u015fbakan\u0131 Borisov da, Rusya ve T\u00fcrkiye'nin T\u00fcrk Ak\u0131m\u0131 do\u011falgaz boru hatt\u0131n\u0131n Bulgaristan'dan \u00fczerinden AB'ye uzanmas\u0131na kar\u015f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Borisov, T\u00fcrk Ak\u0131m\u0131 \u00fczerinden gaz almak ve di\u011fer \u00fclkelere gaz sevk etmek i\u00e7in Gazprom i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015feceklerini ifade etti.,Bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 s\u0131ras\u0131nda Putin ve Borisov'a \u015eahdeniz 2 yata\u011f\u0131, G\u00fcney Kafkasya Boru Hatt\u0131, Trans Anadolu Do\u011falgaz Boru Hatt\u0131 (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hatt\u0131'ndan (TAP) olu\u015fan G\u00fcney Gaz Koridoru'nun a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 ile ilgili sorular da y\u00f6neltildi.,Putin, Rusya'n\u0131n AB'ye gaz sevkiyat\u0131n\u0131n \u00e7e\u015fitlenmesinden memnun oldu\u011funu ancak herkes i\u00e7in e\u015fit ko\u015fullar olu\u015fturulmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti. Rus lider, "Bu alandaki her t\u00fcrl\u00fc ekonomik hareketlili\u011fi, Avrupa pazar\u0131na gaz sevkiyat\u0131n\u0131n \u00e7e\u015fitlenmesini memnuniyetle kar\u015f\u0131l\u0131yoruz. Bizi ilgilendiren nokta piyasada herkes i\u00e7in e\u015fit ko\u015fullar sunulmas\u0131d\u0131r. Ancak G\u00fcney Gaz Koridoru i\u00e7in birtak\u0131m ayr\u0131cal\u0131klar sunuldu. Bu ko\u015fullar maalesef hayata ge\u00e7irilemeyen G\u00fcney Ak\u0131m i\u00e7in neden sunulmad\u0131? Bulgaristan'\u0131 di\u011fer \u00fclkelere k\u0131yasla daha k\u00f6t\u00fc k\u0131lan ne?" diye konu\u015ftu.