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PYD/PKK, Türkiye'nin kurtardığı bölgeye saldırdı: 1 ölü, 5 yaralı
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Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'den, Fırat Kalkanı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede bulunan Bab ilçesine yönelik saldırıda 1 çocuk öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
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