Quaresma Çin'e transfer oluyor

Quaresma bombas\u0131 patlad\u0131! ,\u0130\u015fte yeni tak\u0131m\u0131...,Siyah-beyazl\u0131lardaki ikinci d\u00f6neminde ortaya koydu\u011fu futbolla kazan\u0131lan \u015fampiyonluklarda \u00f6nemli pay sahibi olan Portekizli y\u0131ld\u0131z futbol hayat\u0131n\u0131 \u00c7in'de s\u00fcrd\u00fcrmeyi planl\u0131yor.,beIN Sports'un haberine g\u00f6re; Ad\u0131 gizli tutulan bir \u00c7in kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn 2. Lig'de oynad\u0131\u011f\u0131 ve Ukraynal\u0131 bir i\u015fadam\u0131 ile birlikte Mendes taraf\u0131ndan y\u00f6netildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,\u00c7in\u2019e satmak i\u00e7in yetki verilen menajer Jorge Mendes'in, \u201c\u00c7in\u2019de transfer kapand\u0131 ama talimatlara g\u00f6re sakatlanan bir oyuncu yerine takviye yap\u0131labilir.\u201d dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,\u00c7inlilerin Be\u015fikta\u015f'a da Quaresma'ya da 8 milyon euro teklif etti\u011fi belirtildi.,Siyah-beyazl\u0131 y\u00f6netimin de Portekizli y\u0131ld\u0131z\u0131n da bu transfer i\u00e7in olduk\u00e7a istek oldu\u011fu ifade edildi.,Transferin k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde resmen a\u00e7\u0131klanmas\u0131 bekleniyor.