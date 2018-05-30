Quaresma, Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılacak

Be\u015fikta\u015f'ta top ko\u015fturan Portekizli y\u0131ld\u0131z futbolcu Ricardo Quaresma'n\u0131n D\u00fcnya Kupas\u0131'n\u0131n ard\u0131ndan yeni adresi belli oldu.,Be\u015fikta\u015f'\u0131n 34 ya\u015f\u0131ndaki Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma, Be\u015fikta\u015f defterini kapatt\u0131. \r\n\r\n,\u00dclkesiyle Rusya'da d\u00fczenlenecek D\u00fcnya Kupas\u0131'na kat\u0131lacak olan tecr\u00fcbeli futbolcu, daha sonra Katar'\u0131n yolunu tutacak. \r\n\r\n,Kartal'la 2020'ye kadar mukavelesi bulunan oyuncudan bir miktar da bonservis geliri elde edilecek. \r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f'la b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lara imza atan Ricardo Quaresma, ge\u00e7en sezon beklentilerin alt\u0131nda kald\u0131.\r\n\r\n,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l tak\u0131mdaki ya\u015f ortalamas\u0131n\u0131 da d\u00fc\u015f\u00fcrmeyi planlayan y\u00f6netim, bu y\u00fczden Quaresma'n\u0131n ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131na izin verdi. \r\n\r\n,Q7 belki de uzun ve ba\u015far\u0131l\u0131 kariyerinin son s\u00f6zle\u015fmesine imza atacak.\r\n\r\n,Quaresma, Katar ekiplerinden Al Gharafa'yla s\u00f6zle\u015fme imzalayacak.\r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f'\u0131n Portekizli y\u0131ld\u0131z\u0131 Ricardo Quaresma, k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce sosyal medyadan "ayr\u0131l\u0131k mesaj\u0131" olarak alg\u0131lanan bir payla\u015f\u0131ma imza atm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Tecr\u00fcbeli oyuncu, Instagram hesab\u0131ndan, "Her \u015fey i\u00e7in te\u015fekk\u00fcrler Be\u015fikta\u015f'\u0131m" diyerek bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fm\u0131\u015f, bu payla\u015f\u0131m "Tak\u0131ma veda m\u0131 etti?" sorular\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131na neden olmu\u015ftu.