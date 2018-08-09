Rachel Araz UFO anısını anlattı

Rachel Araz, evinin bah\u00e7esinde drone u\u00e7urdu. Bunu g\u00f6ren kom\u015fusu, uzayl\u0131lar\u0131n kendisiyle ileti\u015fime ge\u00e7ti\u011fini sand\u0131. , Bu s\u0131rada kom\u015fular\u0131ndan gelen \u00e7\u0131\u011fl\u0131k sesleriyle irkilen Rachel Araz Kiresepi, hemen yan villaya ko\u015ftu.,\u0130\u015f adam\u0131 Sami Kiresepi ile mutlu bir evlili\u011fi olan Rachel Araz Kiresepi, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn \u00e7ok ilgin\u00e7 bir olay ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n,Takvim Gazetesi'nin haberine g\u00f6re; \u015fimdilerde Bodrum'daki evinde tatilde olan sosyetik g\u00fczel, ak\u015fam saatlerinde son d\u00f6nemde pop\u00fclerle\u015fen ve 'insans\u0131z hava arac\u0131' olarak bilinen 'drone' u\u00e7urdu.\r\n\r\n,Bavulunu haz\u0131rlay\u0131p ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015fan kom\u015fuyu sosyetik g\u00fczel g\u00fc\u00e7l\u00fckle sakinle\u015ftirdi.\r\n ,Kom\u015fusunun b\u00fcy\u00fck bir panikle bavul haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren sosyetik g\u00fczel, ona ne oldu\u011funu sordu. Rachel Araz'\u0131, ald\u0131\u011f\u0131 yan\u0131t hem g\u00fcld\u00fcrd\u00fc hem de \u015fok etti. Sosyetik g\u00fczelin kom\u015fusu, drone'u g\u00f6r\u00fcnce UFO ile bah\u00e7esine gelen uzayl\u0131lar\u0131n kendisiyle ileti\u015fime ge\u00e7ti\u011fini sand\u0131. Araz, bu olay\u0131 "Ya\u015fanm\u0131\u015f ger\u00e7ek bir hikayedir" diyerek anlatt\u0131.