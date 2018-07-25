Rahip Brunson kararının ardından dolardan ilk tepki

Dolar, g\u00fcne 4,88 civar\u0131nda ve d\u00fc\u015f\u00fc\u015f trendi g\u00f6stererek ba\u015flad\u0131.,%1'\u0130N \u00dcZER\u0130NDE D\u00dc\u015e\u00dc\u015e\r\n\r\n,Haberin ajanslara d\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan dolar, yakla\u015f\u0131k 4 kuru\u015f d\u00fc\u015ferek 4,84 seviyesine \u00e7ekildi.,ABD'li rahip karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolardan ilk tepki!,\u00f6\u011fleden sonra T\u00fcrkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'\u0131n tutuklulu\u011funun ev hapsine \u00e7evrilmesi haberiyle d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc h\u0131zland\u0131rd\u0131 ve 4.8370'e kadar geriledi.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n bir araya geldi\u011fi zirvede serbest b\u0131rak\u0131lma talebiyle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclen rahip Andrew Craig Brunson'un ev hapsi almas\u0131yla d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti. ,Kur sabah saatlerine %0.5 4.88'den 4.85-4.86 band\u0131nda d\u00fc\u015ferek ba\u015flad\u0131, ,Euro da 5.68'den 5.65'e geriledi. ,Dolar\/TL 'de rekor 12 Temmuz'da g\u00f6r\u00fclen 4.9743 seviyesinde bulunuyor. ,.