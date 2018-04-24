Ramazan pidesine zam geldi

Ramazan ay\u0131na k\u0131sa bir s\u00fcre kala pide fiyatlar\u0131 da belirlenmeye ba\u015flad\u0131. \r\n,Bu sene al\u0131nan karar do\u011frultusunda pide fiyatlar\u0131n\u0131 illerde bulunan f\u0131r\u0131nc\u0131lar odas\u0131 de\u011fil, T\u00fcrkiye F\u0131r\u0131nc\u0131lar Federasyonu ile G\u00fcmr\u00fck ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 belirliyor.,Yi\u011fit, \u201cGe\u00e7en sene sade pidenin kilo baz\u0131ndaki fiyat\u0131 6,70 TL'ydi. Bundan sonraki fiyat belirlemelerindeki kontrol tamamen T\u00fcrkiye F\u0131r\u0131nc\u0131lar Federasyonu ile G\u00fcmr\u00fck ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'nda olacak. Ekmek ve pide fiyatlar\u0131n\u0131 merkezimiz belirleyecek, bakanl\u0131\u011f\u0131n onay\u0131na s\u00fcrecek. Buna g\u00f6re de birliklere yaz\u0131 g\u00f6nderilecek ve fiyat belirlenecek. Yeni belirlenen fiyatlara g\u00f6re bu sene pidelere maksimum y\u00fczde 10\u2019dan daha az bir oranda zam yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz\u201d dedi.\r\n,Pideye yap\u0131lan zamm\u0131n gramaj \u00fczerinden uygulanaca\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Yi\u011fit, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n,"Ge\u00e7en sene 300 gram sade pide 2 lira, yumurtal\u0131 da 2,5 lirayd\u0131. Kilo baz\u0131nda 6,70 kuru\u015fa tekab\u00fcl ediyordu. Bu sene ise pidenin kilo fiyat\u0131 7,20 kuru\u015f olarak belirlendi. "\r\n,"Bu art\u0131\u015f\u0131 da muhtemelen ge\u00e7en seneki fiyatlar\u0131 ayn\u0131 tutarak gramaj anlam\u0131nda bir de\u011fi\u015fime gidece\u011fiz. "\r\n,"Yani pideye maksimum y\u00fczde 10'dan daha az bir zam yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Zamm\u0131, fiyatlara de\u011fil gramaja yans\u0131tmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Ekmeklerde de art\u0131k fiyatlar komisyon kurarak belirleniyor. Komisyonda Esnaf Odalar\u0131 Birli\u011fi, Ticaret ve Sanayi Odas\u0131, G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ve odam\u0131zdan olu\u015fan 6 ki\u015filik komisyon taraf\u0131ndan fiyatlar belirleniyor. Bu ay itibariyle de Samsun'da taban gramaj\u0131 200 gram olan ekmek sat\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. \u015eu anda 200 gram ekmek 1 liradan sat\u0131lmaya devam ediyor.\u201d\r\n,Samsun F\u0131r\u0131nc\u0131lar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Y\u0131lmaz Yi\u011fit, Ramazan pidesi fiyatlar\u0131n\u0131n kesin olarak birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde belirlenece\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.\r\n