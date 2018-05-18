Ramazanda kabızlık sorunu çekenler bu habere dikkat!

Kab\u0131zl\u0131\u011fa ne iyi gelir?,Kuru kay\u0131s\u0131y\u0131 ve kuru m\u00fcrd\u00fcm eri\u011fini ak\u015famdan bir bardak suyun i\u00e7inde bekleterek sabah a\u00e7 karn\u0131na bu suyu i\u00e7in. \r\n,Keten tohumunu havanda biraz d\u00f6verek sabahlar\u0131 a\u00e7 karn\u0131na, az ya\u011fl\u0131 yo\u011furtla kar\u0131\u015ft\u0131rarak yiyin. Ak\u015famdan bir kilo arpay\u0131 \u00fczerini \u00f6rtecek kadar suyun i\u00e7ine koyun ve sabaha kadar bekletin. \r\n,Hamuru 150-160 derecede pi\u015firin. Keki iki ince dilimden fazla yemeyin.,Kal\u0131n ba\u011f\u0131rsak hareketlerini uyararak kab\u0131zl\u0131\u011f\u0131 gideren ila\u00e7lara sar\u0131lmak yerine, ya\u015fam bi\u00e7iminde ve \u00f6zellikle beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131nda de\u011fi\u015fiklikler yapmak \u00f6nemli.\r\n,Ramazan ay\u0131nda ki\u015filerin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck sorun kab\u0131zl\u0131k.,Zira bu ila\u00e7lar, kab\u0131zl\u0131k sorununu \u00e7\u00f6zmede olduk\u00e7a etkili olmalar\u0131na kar\u015f\u0131n, belli bir s\u00fcre sonunda ba\u011f\u0131rsa\u011f\u0131 bu maddelere kar\u015f\u0131 ba\u011f\u0131ml\u0131 hale getirerek, ba\u011f\u0131rsak tembelli\u011fine yol a\u00e7abiliyor. ,Bu nedenle k\u0131sa s\u00fcre kullan\u0131lmalar\u0131 gerekiyor.\r\n,Suyu i\u00e7tikten sonra kay\u0131s\u0131 ve erikleri yiyin. Bu i\u015flemi her sabah tekrarlay\u0131n.,\u0130ki yumurta sar\u0131s\u0131n\u0131 kek kab\u0131nda iyice \u00e7\u0131rp\u0131n. Bir fincan s\u0131v\u0131 ya\u011f\u0131n i\u00e7ine tar\u00e7\u0131n\u0131 ekleyip ayr\u0131 bir kapta \u00e7\u0131rp\u0131n ve yumurtan\u0131n i\u00e7ine kat\u0131n. \r\n,50 gr az \u00f6\u011f\u00fct\u00fclm\u00fc\u015f keten tohumu, 50 gr yulaf ezmesi, bir miktar m\u00fcrd\u00fcm eri\u011fi, 1-1.5 kahve fincan\u0131 \u015feker, tam bu\u011fday ununu da ekleyerek normal bir kek hamuru elde edin. ,Sabah ha\u015flay\u0131n ve i\u00e7ine iki adet kabak, bir miktar p\u0131rasa, \u0131spanak, kereviz sap\u0131, bir \u00e7orba ka\u015f\u0131\u011f\u0131 zeytinya\u011f\u0131, bir tutam tuz ekleyerek pi\u015firin. Haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131z bu \u00e7orbay\u0131 sabah a\u00e7 karn\u0131na i\u00e7in.