Ranta geçit verilmeyecek

AK Parti, mahall\u00ee se\u00e7imler \u00f6ncesinde vatanda\u015f\u0131n beklenti ve \u015fikayetlerine \u00e7\u00f6z\u00fcm i\u00e7eren iki ayr\u0131 paket haz\u0131rlad\u0131. ,AK Parti Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n raporunda, en \u00e7ok imar uygulamalar\u0131ndan kaynaklanan rant ve yolsuzluk iddialar\u0131, belediye ba\u015fkanlar\u0131na ula\u015famama, hizmetlerin kalitesizli\u011fi ba\u015fta olmak \u00fczere vatanda\u015f\u0131n 9 ayr\u0131 ba\u015fl\u0131kta \u015fikayet ve beklentileri tespit edilmi\u015fti. ,Erdo\u011fan\u2019\u0131n talimat\u0131 ile iki ayr\u0131 paketten olu\u015fan yerel y\u00f6netimler reform paketinin birinci b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde vatanda\u015f\u0131n en fazla \u015fik\u00e2yet etti\u011fi imar uygulamalar\u0131 ve rant konusunda \u00f6nemli ad\u0131mlar at\u0131l\u0131yor. De\u011fer art\u0131\u015f pay\u0131na \u00e7eki d\u00fczen gelecek, buna y\u00f6nelik belli kurallar koyulacak ve herkes bu kurallara g\u00f6re hareket edecek. \u0130mar planlar\u0131nda tadilat yapan bedelini \u00f6deyecek. Herkes kafas\u0131na g\u00f6re imar plan\u0131 yapmayacak, planlarda b\u00fct\u00fcnl\u00fck sa\u011flanacak. B\u00fcy\u00fck\u015fehirlerde, altyap\u0131 hizmetleri ve imarla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar tek elden y\u00fcr\u00fct\u00fclecek. B\u00fcy\u00fck\u015fehir belediyelerinin g\u00f6rev alan\u0131na giren otogar ve mezarl\u0131k hizmetleri, ha\u015fere ile m\u00fccadele gibi 18 ayr\u0131 hizmet ise merkez il\u00e7e belediyelerine devredilecek. AK Parti kaynaklar\u0131, 51 ilin b\u00fct\u00fcn\u015fehir olmas\u0131na ili\u015fkin d\u00fczenlemenin de pakette yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.,AK Parti y\u00f6netiminin haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 reform paketinin ikinci aya\u011f\u0131n\u0131 ise yerel y\u00f6neticilerin uymas\u0131 gereken baz\u0131 etik kurallar olu\u015fturuyor. Se\u00e7im \u00f6ncesi Cumhurba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanacak bu kurallar aras\u0131nda, AK Partili belediyelere l\u00fcks ara\u00e7 yasa\u011f\u0131 da \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Mart 2019\u2019da yap\u0131lacak yerel se\u00e7imler konusunda kurmaylar\u0131 ile yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede, vatanda\u015f\u0131n bu \u015fikayet ve beklentilerine g\u00f6re bir haz\u0131rl\u0131k yap\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi. Erdo\u011fan\u2019\u0131n talimat\u0131yla bu kapsamda yasal baz\u0131 de\u011fi\u015fikliklerin yan\u0131 s\u0131ra, etik kurallar\u0131n da belirlenece\u011fi iki paket yerel se\u00e7imler \u00f6ncesinde a\u00e7\u0131klanacak. Erdo\u011fan\u2019\u0131n, yasal de\u011fi\u015fikliklerin Meclis a\u00e7\u0131l\u0131r a\u00e7\u0131lmaz \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi, ancak b\u00fct\u00e7e g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri nedeniyle yeti\u015fmeyece\u011fi gerek\u00e7esiyle se\u00e7im sonras\u0131na kald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Belediye ba\u015fkanlar\u0131na y\u00f6nelik AK Parti\u2019nin prensiplerine ve kimli\u011fine uyulmas\u0131, ye\u015fil alanlara ilgili yeni kurallar, k\u0131l\u0131\u011f\u0131-k\u0131yafeti, vatanda\u015fla ili\u015fkileri, tevazu sahibi olmas\u0131, performans\u0131 ve isti\u015fare mekanizmas\u0131n\u0131 i\u015fletmesine y\u00f6nelik yeni kurallar belirlenecek. Ba\u015fkanlar\u0131n, bu kurallara uymas\u0131 istenecek. Uymayanlarla yollar ayr\u0131lacak.,Kanuni d\u00fczenlemelerin yer ald\u0131\u011f\u0131 ilk pakette, imar uygulamalar\u0131n\u0131n tek elden y\u00fcr\u00fct\u00fclmesi ve b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediyelerinin yetkisinde yer alan baz\u0131 g\u00f6revlerin merkez il\u00e7elere devredilmesi bulunuyor. Yerel y\u00f6netimlere y\u00f6nelik etik kurallar\u0131n belirlendi\u011fi ikinci paket ise, AK Partili belediye ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n uymakla zorunlu oldu\u011fu ilkeleri i\u00e7eriyor.