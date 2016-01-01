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Ramazan
Rapçi Ezhel, uyuşturucuyu özendirmekten tutuklandı
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Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınarak ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, bir kez daha gözaltına alındı.
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