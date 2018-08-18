Rapor çıktı! Ordu'daki felaketin bilançosu çok ağır

Ordu'da 8-9-10 A\u011fustos 2018 tarihlerinde meydana gelen a\u015f\u0131r\u0131 ya\u011f\u0131\u015flar, sel, su bask\u0131n\u0131 olaylar\u0131nda 809 ton f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc belirlendi. ,Ordu'da ya\u015fanan sel felaketi ge\u00e7ti ancak izleri s\u00fcr\u00fcyor.,Ya\u015fanan felakette tonlarca f\u0131nd\u0131k da telef olmu\u015ftu.,Sel felaketinin bilan\u00e7osu da yay\u0131nlanan bir raporla a\u00e7\u0131kl\u0131k kazand\u0131.,Ayr\u0131ca 17 bin civciv, 328 ar\u0131l\u0131 kovan, 5 s\u0131\u011f\u0131r ve 480 kanatl\u0131 hayvan ve 750 alabal\u0131k telef oldu.\r\n\r\n,Ordu Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde olu\u015fan 48 ki\u015filik ekibin olu\u015fturdu\u011fu 'Tar\u0131msal Hasar Tespit Komisyonu' tespitlerini tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Komisyon \u00fcyelerinin \u00dcnye, Fatsa, Per\u015fembe, \u00c7ayba\u015f\u0131, \u0130kizce, \u00c7ama\u015f, Akku\u015f ve Kumru il\u00e7elerinin 140 mahallesinde, 4 bin 426 \u00e7ift\u00e7iye ait 43 bin 476 dekar alanda yap\u0131lan incelemede 809 ton f\u0131nd\u0131k \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fcn zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc belirlendi.\r\n\r\n,Komisyon tespit \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ayr\u0131ca \u00c7ayba\u015f\u0131 il\u00e7esinde 17 bin civciv, \u00dcnye, Fatsa, Per\u015fembe il\u00e7elerinde 328 ar\u0131l\u0131 kovan, \u00dcnye il\u00e7esinde 5 s\u0131\u011f\u0131r ve 480 kanatl\u0131 hayvan, \u00c7ayba\u015f\u0131 il\u00e7esinde 750 alabal\u0131\u011f\u0131n telef oldu\u011fu belirlendi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan AFAD taraf\u0131ndan evlerini su basan ve e\u015fyalar\u0131 zarar g\u00f6ren 68 konutun tespit edildi\u011fi, bunlardan 48 konut sahibine e\u015fyalar\u0131n\u0131n zarar g\u00f6rmesi nedeniyle 79 bin TL \u00f6deme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, 20 konut sahibine ise evraklar\u0131n\u0131 tamamlamalar\u0131 \u00fczerine hasar \u00f6demesi yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 kaydedildi.,.