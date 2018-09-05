Rapunzel sendromu nedir? 5 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Rapunzel sendromu nedir? 5 Eyl\u00fcl Hadi ipucu sorusu ve cevab\u0131 haberimizde!,Bug\u00fcn\u00fcn yani 5 Eyl\u00fcl'\u00fcn ipucu 'rapunzel sendromu' oldu. Rapunzel sendormu nedir? Rapunzel sendromu te\u015fhisi ve tedavisi nedir? \u0130\u015fte ayr\u0131nt\u0131lar...,Bu sendrom daha s\u0131k \u201ctrikotilomani\u2019 ismi verilen kendi sa\u00e7\u0131n\u0131 \u00e7ekme davran\u0131\u015f\u0131na sahip insanlarda g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Buna benzer bir sendrom ise Pika sendromu. ,Hadi bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131 takip\u00e7ileriyle bulu\u015fuyor! M\u00fcge Boz ve Merve Toy'un sunumuyla her ak\u015fam 20.30'da oynanan Hadi bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131, t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ediyor.,Rapunzel sendromuna k\u0131saca kendi sa\u00e7\u0131n\u0131 yutmak ya da yemek diyebiliriz. As\u0131l nedeni ise \u2018trikofaji\u2019 olarak adland\u0131r\u0131lan bir davran\u0131\u015f bozuklu\u011fu. ,Pika sendromu da Rapunzel sendromu nedenleri aras\u0131nda say\u0131l\u0131yor. Pika sendromuna sahip insanlar g\u0131da maddesi olmayan maddeleri yeme e\u011filimleri ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu sendromlar genellikle \u00e7ocuklarda g\u00f6r\u00fclse bile yeti\u015fkinlerde de g\u00f6r\u00fclebiliyor.,Pika sendromu 1 aydan ya da daha fazla bir s\u00fcre ka\u011f\u0131t, toprak, kuma\u015f, t\u0131rnak, y\u00fcn, pamuk, sa\u00e7 vb gibi g\u0131da olmayan maddeleri yemek olarak nitelendirilebilir.,Her g\u00fcn sosyal medya hesaplar\u0131ndan ipucu vermeye devam eden sevilen yar\u0131\u015fma, g\u00fcn\u00fcn ipucunu yay\u0131nlad\u0131.,Rapunzel sendromuna sahip ki\u015filer ise sa\u00e7lar\u0131n\u0131 kopar\u0131p yemektedirler. Genellikle mideye yerle\u015fen sa\u00e7lar zaman ge\u00e7tik\u00e7e ba\u011f\u0131rsaklara kadar ula\u015fabilmektedir. ,Ayr\u0131ca mide asidinin sa\u00e7 ve t\u0131rnaklar\u0131 eritemedi\u011fi i\u00e7in midede yumak olarak kalabilmekte hatta \u00f6nlem al\u0131nmazsa ciddi hayati tehlikelere neden olabilmektedir.,Rapunzel sendromu vakalar\u0131n\u0131n \u00e7o\u011funlu\u011fu cerrahi m\u00fcdahale ile mide ya da ba\u011f\u0131rsa\u011fa yerle\u015fmi\u015f olan sa\u00e7lar\u0131n al\u0131nmas\u0131yla sonu\u00e7lan\u0131yor.,Ayr\u0131ca Rapunzel sendromuna sahip olan ki\u015filerin psikolojik tedavi de g\u00f6rmesi \u00f6neriliyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu durum daha ileri boyutta olan pika ya da trikotilomani\u2019ye d\u00f6n\u00fc\u015febiliyor. Hastan\u0131n ailesiyle birlikte psikolojik tedavi a\u015famas\u0131na kat\u0131lmalar\u0131 \u00f6nem arz ediyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc ailesinin de rapunzel sendromuyla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmesi gerekiyor.,Mide bulant\u0131s\u0131 ve kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131 olarak g\u00f6r\u00fclen rapunzel sendromu k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklarda daha s\u0131k g\u00f6r\u00fclmektedir.,Cerrahi m\u00fcdahaleye alternatif olarak ise mide ya da ba\u011f\u0131rsaktaki sa\u00e7lar lazer \u0131\u015f\u0131nlar\u0131 ile par\u00e7alanarak mideden bir t\u00fcp yard\u0131m\u0131yla almak da m\u00fcmk\u00fcn olabiliyor. fakat bu y\u00f6ntem kesin sonu\u00e7 vermeyebiliyor.