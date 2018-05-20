Real Madrid Fenerbahçe Doğuş maçı geniş özeti

Euroleague finali ilk ma\u00e7\u0131nda temsilcimiz Fenerbah\u00e7e Do\u011fu\u015f, Real Madrid ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 85-80 kaybeden Fenerbah\u00e7e, Euroleague'de ikinci oldu.,REAL MADR\u0130D 85-80 FENERBAH\u00c7E DO\u011eU\u015e ,REAL MADR\u0130D 63-55 FENERBAH\u00c7E DO\u011eU\u015e,REAL MADR\u0130D 38-40 FENERBAH\u00c7E DO\u011eU\u015e,REAL MADRD\u0130D 21-17 FENERBAH\u00c7E DO\u011eU\u015e\r\n,Fenerbah\u00e7eli taraftarlar final ma\u00e7\u0131na da b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6stererek, salonu adeta "sar\u0131ya" boyad\u0131. G\u00fcn boyu Belgrad sokaklar\u0131nda tezah\u00fcratlar yaparak ma\u00e7 saatini bekleyen Fenerbah\u00e7eli taraftarlar, yakla\u015f\u0131k 16 bin kapasiteli Stark Arena'\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcne hakim oldu. Sar\u0131-lacivertli taraftarlar\u0131n b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc sar\u0131 renkli ti\u015f\u00f6rt giymesi de trib\u00fcnlerde g\u00fczel bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturdu.,Fenerbah\u00e7e Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m, kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 salondan takip etmedi. Zalgiris'le oynanan ilk ma\u00e7a kul\u00fcb\u00fcn asba\u015fkanlar\u0131ndan Nihat \u00d6zba\u011f\u0131'n\u0131n vefat eden babas\u0131 Ahmet \u00d6zba\u011f\u0131'n\u0131n cenazesine kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in gelemeyen Y\u0131ld\u0131r\u0131m, finalde de yer almad\u0131. Sar\u0131-lacivertli kul\u00fcb\u00fcn ba\u015fkan vekili Mithat Yenig\u00fcn, genel sekreter Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asba\u015fkan Ozan Balaban ile asba\u015fkan Ahmet \u00d6nder F\u0131rat salonda bulunarak tak\u0131mlar\u0131na destek oldu.\r\n\r\n,<p><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/haber\/fenerbahce-dogus-unvanini-korumak-sahada"><span style="color:#000080"><span style="font-size:16px"><strong>REAL MADR\u0130D FENERBAH\u00c7E DO\u011eU\u015e MA\u00c7I \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>\r\n