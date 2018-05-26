Real Madrid Liverpool maçı şifresiz canlı izle

\u015eampiyonlar Ligi final ma\u00e7\u0131nda Real Madrid ile Liverpool, Kiev'de kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geliyor. Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n \u015fifresiz canl\u0131 izleme linki i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n.,Daha \u00f6nce Avrupa \u015eampiyon Kul\u00fcpler Kupas\u0131 olarak d\u00fczenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA \u015eampiyonlar Ligi ad\u0131n\u0131 alan turnuvan\u0131n tarihinde 2. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. Taraflar aras\u0131ndaki tek final kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131, 1981\u2019de Fransa\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Paris\u2019te yap\u0131ld\u0131. Alan Kennedy\u2019nin 81. dakikadaki gol\u00fcyle sahadan 1-0 ayr\u0131lan Liverpool, kupay\u0131 m\u00fczesine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Liverpool ma\u00e7\u0131, Real Madrid\u2019in kaybetti\u011fi son \u015eampiyonlar Ligi finali oldu. Real, 1981\u2019den sonra \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 6 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) de kazand\u0131.,Real Madrid ile Liverpool, oynanacak UEFA \u015eampiyonlar Ligi finalinde aralar\u0131ndaki 6. kar\u015f\u0131la\u015fmaya \u00e7\u0131kacak. Kupay\u0131 en fazla kazanan tak\u0131m unvan\u0131n\u0131 elinde tutan Real Madrid, son 5 y\u0131lda 4\u2019\u00fcnc\u00fc, toplamda 13. kez \u015fampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005\u2019ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupan\u0131n sahibi olmaya \u00e7al\u0131\u015facak. Kiev\u2019e unvan\u0131n\u0131 korumaya gelen Real Madrid ile 2007\u2019den beri ilk kez ad\u0131n\u0131 finale yazd\u0131ran Liverpool, daha \u00f6nce 5 defa kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Bu ma\u00e7lar\u0131n 3\u2019\u00fcn\u00fc Liverpool, 2\u2019sini Real Madrid kazand\u0131. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol att\u0131.,\r\n\u0130spanyol ekibi H Grubu'ndan ikinci s\u0131rada \u00e7\u0131kt\u0131. Real Madrid daha sonra son 16 turunda PSG'yi 3-1 ve 2-1 yenerek \u00e7eyrek finale y\u00fckseldi. \u00c7eyrek finalde Juventus'u ge\u00e7en real Madrid, yar\u0131 finalde ise Bayern Munih'i eleyerek ad\u0131n\u0131 finale yazd\u0131rd\u0131.,UEFA \u015eampiyonlar Ligi finalinde \u0130ngiltere temsilcisi Liverpool ile kar\u015f\u0131la\u015facak Real Madrid, y\u0131ld\u0131z oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun y\u00fcksek performans\u0131na g\u00fcveniyor.\r\n\r\nZinedine Zidane teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcndeki Real Madrid, grup a\u015famas\u0131ndan kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Avrupa'n\u0131n bir numaral\u0131 kupas\u0131nda zorlanmas\u0131na ra\u011fmen tecr\u00fcbesiyle ad\u0131n\u0131 finalistler aras\u0131na yazd\u0131rd\u0131.\r\n\r\nFinale kadar \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 12 ma\u00e7ta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 ma\u011flubiyetlik performans sergileyen \u0130spanya ekibi, bu ma\u00e7larda rakip fileleri 30 kez havaland\u0131rd\u0131, kalesinde 15 gol g\u00f6rd\u00fc.,\r\nLiverpool bu sezon \u015eampiyonlar Ligi E Grubu'ndan lider \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130ngiliz ekibi son 16 turunda Liverpool'u, \u00e7eyrek finalde Manchester City'i ve yar\u0131 finalde Roma'y\u0131 eleyerek finale y\u00fckseldi.,\r\n\u0130ngiliz ekibinin bu sezon UEFA \u015eampiyonlar Ligi\u2019ndeki en golc\u00fc futbolcular\u0131 Muhammed Salah ve Roberto Firmino oldu. Liverpool\u2019daki ilk y\u0131l\u0131nda bir\u00e7ok rekora imza atan ve \u00e7ok say\u0131da \u00f6d\u00fcl kazanan M\u0131s\u0131rl\u0131 futbolcu Salah ile Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131z Firmino, play-off turundan itibaren Liverpool formas\u0131yla 11\u2019er gol kaydetti. \u0130ngiliz ekibinde Sadio Mane 9, T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 Alman futbolcu Emre Can 3, Alex Oxlade-Chamberlain 2 gol buldu.,<p><a href="https:\/\/www.trt1.com.tr\/canli-izle"><span style="color:#000080"><span style="font-size:16px"><strong>REAL MADR\u0130D L\u0130VERPOOL MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>\r\n